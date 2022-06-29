感恩堅守防疫最前線　桃園統領廣場PLUS傳愛為醫護

▲桃園統領廣場捐贈防疫物資給醫護。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情雖重創了百業跟商場，但衝擊不了業者溫暖的心！桃園統領廣場29日再度與翁黃琴社會福利基金會攜手合作，延續去年的愛心與美意，聯合館內廠商松本清、聖瑪莉以及可不可，募集700多條護手霜、100箱麵包還有400杯飲料，捐贈給桃園聖保祿醫院以及榮總桃園分院的醫護人員，感謝醫護人員堅守防疫最前線。

桃園統領廣場表示，從春節、母親節、端午節以來，今年上半年度幾乎都處於苦悶的疫情期間，儘管疫情重創了百業跟商場，但對於所有的醫護人員都不辭辛勞站在最前線守護大家，因工作需要長時間戴手套，以及頻繁消毒，導致兩隻手嚴重過敏脫皮的情況，還要一直穿著隔離衣、戴頭帽、護目鏡，真的又熱又渴，非常心疼醫療相關人員在疫情期間的辛勞。

▲▼桃園統領廣場7/1起至7/31止，憑醫護證或工作證，享美食優惠活動。（圖／統領廣場提供）

為此統領廣場募集700多條護手霜，以及100箱麵包還有400杯飲料，捐贈給桃園當地的聖保祿醫院以及榮總桃園分院的醫護人員，希望能溫柔呵護他們的手，溫暖他們的胃與心。此外，統領廣場還推出向醫護人員致敬的優惠活動！7/1起至7/31止，憑醫護證或工作證，可享美食優惠，至moi cafe點任一主餐即可招待咖啡系列任選贈送，凡於牧石鍋物消費即送生食等級干貝，還有到默爾義大利餐廳內用消費任一主餐即可招待巧克力布朗尼一份以及北村豆腐家人氣牛奶系列雙饗餐特別推薦價888元。