俄羅斯警告：芬蘭、瑞典加入北約將「破壞穩定」

▲ 瑞典總理安德森(左)與芬蘭總理馬林兩位女強人不怕伯普丁，雙雙推動祖國加入北約 。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

「法新社」29日報導，由於土耳不再阻擋，芬蘭和瑞典可望如願加入北約。對此，莫斯科發出警告：芬蘭、瑞典加入北約將「破壞穩定」。

芬蘭、瑞典原本奉行「軍事不結盟」政策，但受到俄、烏戰爭的衝擊，於今年5月正式申請加入北約。按照章程，北約必須在30個成員國「一致同意」的情況下才能讓新成員加入。

之前土耳其告訴芬蘭和瑞典，除非兩國滿足土國的安全要求，否則兩國加入北約的申請，將無法取得進展。三方隨後展開多輪磋商。6月28日，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)跟土、芬、瑞三國政府首腦舉行四方會談。

會談後土耳其、芬蘭和瑞典簽署芬、瑞兩國加入北約的三方備忘錄。備忘錄中強調，三方將加強在反恐領域的合作。史托騰柏格表示，土耳其不再反對後，北約領袖29日將正式邀請芬蘭和瑞典加入「北大西洋公約組織」(NATO)這個軍事聯盟。

▲ 芬蘭在3月時進行了防禦演習。（圖／路透）

土耳其放棄阻擋，主要訴求是芬、瑞兩國不再庇護庫德族好戰團體的重要成員，並解除對土國的武器禁運。一直努力爭取庫德族獨立建國的「庫德族工人黨」(PKK)和「居倫運動」(Gülen hareketi)，均被土耳其政府認定為恐怖組織。

土耳其司法部長博茲達(Bekir Bozdag)29日表示，土耳其跟芬蘭和瑞典簽署備忘錄後，將重啟相關的引渡工作。目前，土耳其正在等待芬蘭提供6名「庫德族工人黨」和6名「居倫運動」成員的相關資料；瑞典方面則提供11名「庫德族工人黨」和10名「居倫運動」成員的相關資料。