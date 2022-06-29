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土耳其總統反轉北約立場　取外交勝利拚2023勝選

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）立場翻轉，成為瑞典芬蘭可以加入北約的重要關鍵。（圖／路透）

文／中央社

土耳其通膨率飆逾70%，撼動總統艾爾段執政基礎，同意瑞典及芬蘭入北約，換取兩國不再支持境內庫德族團體，並解除對土武器禁運，對艾爾段而言，無疑是2023年選舉壓力逼近下，迫切需要的外交勝利。

俄羅斯入侵烏克蘭後，引發北歐國家瑞典及芬蘭高度危機意識，兩國放棄堅守多年的不結盟立場，5月申請加入北大西洋公約組織（NATO）。北約成員國土耳其堅決反對，緊咬芬蘭及瑞典處理土耳其「合理安全疑慮」，使北約因應俄烏膠著戰事之際，面臨另一波外交危機。

土耳其過去一再抨擊瑞典及其他西歐國家對土國眼中恐怖組織的處理方式，包括庫德族團體庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG）等。

過去幾週來，艾爾段（Tayyip Erdogan）上演反對北約東擴大戲，放話嗆聲不斷，卻於28日北約馬德里峰會前夕一改立場，不再阻擋瑞典及芬蘭加入。艾爾段辦公室當天發表聲明表示，土耳其在同意芬、瑞兩國加入北約前，已「獲得它想要的」。

聲明指出，芬蘭和瑞典同意在打擊庫德工人黨和其他庫德族團體上與土耳其充分合作，並解除兩國在土耳其2019年軍事入侵敘利亞後採取的武器禁運。

外交官眼中的艾爾段總是捉摸不定，底線難料，這項轉折再次引發外界猜疑艾爾段考量為何。美國前國防部副助理部長穆羅伊（Mick Mulroy）日前對美國外交政策雜誌（Foreign Policy）網站表示，土耳其把在北約的地位視為謀取已利的事物。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員基里什（Kemal Kirisci）則撰文指出，一般多認為，艾爾段不願就芬蘭及瑞典加入北約妥協，主要出於國內政治考量，包括迫切需要轉移民眾對土耳其嚴峻經濟狀況的注意力，以及訴諸民族主義及反西方情緒來提升不斷下滑的民意支持。

在艾爾段非正統經濟政策下，一度被視為下個新興市場的土耳其，通貨膨脹率飆升、貨幣大貶。俄羅斯全面入侵烏克蘭導致全球市場波動，使土耳其經濟雪上加霜，若干經濟學家憂心年底通膨率將攀升至3位數。土耳其2023年將舉行大選，當前經濟困境已撼動強人艾爾段的執政基礎，他急需一場外交勝利及時雨。

▲▼北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

土耳其表態反對芬蘭和瑞典申請加入北約後，北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）積極斡旋，芬蘭及瑞典多次與土耳其會商，艾爾段對外對內都展現身為北約成員的國際地位，並以此極大化土耳其影響力。

艾爾段如今也在安全議題方面議價成功，獲芬蘭及瑞典將在國家安全議題上全力支持土耳其、公開表明庫德工人黨是遭禁組織、不支持敘利亞庫德民主聯盟黨（PYD）或庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），及葛蘭恐怖組織（FETO）。土耳其過去一再指控FETO及領導人、流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）策劃2016年7月15日政變。

土耳其國營電視台TRT28日報導，芬蘭和瑞典也將根據土耳其提供的證據及情報等相關資訊，儘速處理驅逐或引渡恐怖分子嫌疑人士。兩國也稱，不再對土耳其實施武器禁運。

安卡拉研究機構Metropoll 6月民調顯示，土耳其近58%民眾認為國家安全需要北約。大選將至，艾爾段未必願意與民意相悖，進一步深化北約既有矛盾。不過外交得分是否讓百姓有感，甚至轉移對當前經濟困境的關注，抬拉艾爾段勝選率，仍是未知數。

此外，為芬蘭和瑞典開綠燈，能否讓土耳其獲得心心念念的F-16戰機，以提升空軍老舊機隊的戰力，也待觀察。美方匿名高階行政官員28日指出，「土耳其方沒有要求美國做出特定的讓步」。艾爾段已表明，在北約峰會期間與美國總統拜登會面時，一定會提到F-16戰機售土事宜。

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