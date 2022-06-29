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北約祕書長：俄羅斯構成「直接威脅」　將推動冷戰後最大軍力升級

▲▼北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲ 史托騰柏格正於馬德里出席北約峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底揮兵入侵烏克蘭，至今已邁入第126天。北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）29日表示，將在北約峰會上公布的新戰略概念會將俄國視為對北約安全的直接威脅，並進行冷戰結束以來最大軍力升級。

綜合《法新社》、《路透社》報導，北約峰會28至30日於西班牙馬德里召開，各國領袖正討論全面改革北約防禦體系，以回應正在烏克蘭上演的戰爭，預計29日在峰會上公布一項新的戰略概念。史托騰柏格指出，「我們將明確表明，俄國對我們的安全構成直接威脅。」

根據北約網站，此戰略概念約每10年更新一次，以重申北約價值觀及宗旨，並提供對安全環境的集體評估。

史托騰柏格也說明，北約努力因應俄國侵烏影響之際，這場峰會對這個有70年歷史的聯盟具有歷史性及變革意義，「我們在二戰以來最嚴重的安全危機之下會晤。」北約將對防禦及威懾能力進行冷戰結束以來最大規模升級，加強東翼兵力，並大規模擴增快速反應部隊人數。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）29日也表示，「很高興聚集在這裡的許多國家都做出貢獻，讓烏克蘭能夠保衛國家，其他國家也是。他們提供財政、人道主義援助，也提供烏克蘭迫切需要的武器」，並強調只要烏克蘭有需要，北約盟國將繼續強力支援。

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