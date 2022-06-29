她私訊「備孕要每天做」嗎　醫見關鍵一句話：不太妙捏

▲女網友詢問，排卵期這周是要做一休一、做二休一，還是每天做比較好呢？（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友私訊婦產科名醫蘇怡寧，詢問備孕時的嘿咻頻率。對此，他回應，基本上現在這種情況，找生殖科醫師進一步評估處置比較快。他也提到，這已經不是做幾休幾的問題了，男方的精子「不喜歡游直線」，不太妙捏。

▼女網友的私訊內容。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



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蘇怡寧28日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享該名女子的私訊截圖，只見她說，「蘇醫師您好，想請問我和伴侶備孕快一年了，所有檢查都做了，除了伴侶的精子有部分不會游直線以外，沒有其他問題。想請問排卵期這周是要做一休一，還是做二休一，還是每天做比較好呢？我搜尋了很多文章，每個人的答案都不同，想請問蘇醫師～～～謝謝。」

蘇怡寧表示，基本上這已經不是做幾休幾的問題了，精子不喜歡游直線，不太妙捏，每天喝醉酒就算叫他每天殺敵有用嗎？好啦，無法線上問診，他無法幫對方判斷精子品質這件事情，也不做評論。

▼蘇怡寧說，精子不喜歡游直線，不太妙捏。（示意圖／CFP）



蘇怡寧指出，不過，退一步說，根據不孕症的定義，一般而言如果夫妻有正常的性生活，未採取避孕措施，而且努力超過一年以上仍然沒有消息，就建議可以進一步接受專業醫師的評估跟處置建議；除非你覺得可有可無，或者你堅持就是要靠你們自己的力量達成（要求純天然的？），那別人當然也不會有什麼意見啊。

蘇怡寧提到，但如果你是這種想法，那什麼「做幾休幾」這種不會有標準答案的答案很重要嗎？不孕的問題從來就不是0或1；關於懷孕這件事，他們不喜歡把話說死，絕對不是說超過時間無法自然受孕，就說這樣絕對不可能懷孕。

蘇怡寧說，他們也聽過很多努力了好多年，最後還是自己成功的案例，所以並不代表醫師說你不孕就一定不會成功，但這就是機會成本的問題，「老實說，這20幾年來我看過太多鬼故事了啦，我當然也看過很多做了好幾年不孕症治療都無法成功，結果準備放棄然後自己就自然懷孕的例子，你問我到底是怎樣？鬼才知道。」

▼蘇怡寧認為，不孕這件事絕對不是只有太太單方面一個人的事，他希望夫妻雙方要共同來努力。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）



蘇怡寧寫道，「當然相對的，我也看過有很多很鐵齒、很堅持要自己試試，印象中最多的一對，我記得試了快10年有吧？最後10年後終於接受建議做人工一次就成功，然後好不容易生完寶寶，之後自己莫名其妙就又連續自然懷孕生了兩胎，最後還要拜託我幫她結紮。你問我到底是怎樣，鬼才知道，這真的不會有標準答案。」

蘇怡寧表示，但鑽牛角尖說實話也不會有幫助，重點是你們自己要很清楚你們要的是什麼啦，三心兩意真的沒有幫助，「而且我真的要說，不孕這件事絕對不是只有太太單方面一個人的事，我衷心希望夫妻雙方一定要共同來努力解決。做先生的，千萬不要讓你老婆孤單一個人來面對，聽到了沒啊各位～」