幼童遭打腳底塞櫃子！托嬰中心老闆告虐童師求償　反被抓包造假

▲新北市淯薪托嬰中心2019年爆發虐童事件，震驚社會。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北市永和區淯薪托嬰中心2019年被踢爆虐童事件，托育員用木製鍋鏟抽打幼童腳底板，還把幼童塞進櫃子處罰，時任托嬰中心主管夏惠娟出面回應卻嗆聲「你想怎樣」，引發眾怒，托嬰中心遭人潑漆砸蛋，還被新北市府罰款與勒令停辦1年，黃姓負責人怒告夏婦與2名虐童托育員求償共300萬元，法官查出黃男讓托育員超額照顧幼童又疏於監督，應自負7成到8成責任，判夏婦3人僅須賠償共30萬元，可上訴。

本案源於2019年1月間，受害幼童的家長找民代開記者會，揭發淯薪托嬰中心托育員涉嫌虐童，並公布1位幼童遭托育員用木製鍋鏟抽打腳底、將整個人強塞進置物櫃處罰等驚悚畫面。

當時61歲、擔任淯薪托嬰中心主任的夏惠娟出面否認施暴，辯稱只是情緒失控，至於為了什麼原因，她聲稱「這個我拒絕回答，我只能跟大家說，抱歉，再見，謝謝」，被質疑是否長期施暴，她反嗆「那你想怎樣，請你告訴我」、「打，是偶爾為之，不是常常」等語。

夏婦的囂張態度引爆眾怒，淯薪托嬰中心遭人潑漆、砸蛋，還被新北市府依《兒童及少年福利與權益保障法》罰鍰30萬元、停辦1年並公布托嬰中心與負責人黃聖凱全名，夏婦與另2名虐童托育員江佩柔、陳慧婷（改名陳姷熙），被起訴強制、傷害等罪嫌，一審判3人各9月、1年4月與8月徒刑。

監察院也糾正新北市府疏於監督淯薪托嬰中心，但黃男不服受罰，提起行政訴訟，一審成功推翻罰鍰30萬元與停業1年處分，判決結果引起議論，行政訴訟上訴最高行政法院仍在審理，黃男另提本案向夏婦3人求償。

黃男主張，夏婦3人明知淯薪嚴禁對幼童不當管教，卻違反聘約擅自打罵幼童，導致托嬰中心受罰、被撤銷獎勵，托嬰中心與他妻子在隔壁設立的淯馨幼兒園招生也受連累，估計2年短收逾160萬元盈餘，他與妻子更被說成知情不報、十惡不赦的虐童共犯，飽受身心煎熬，要求夏婦3人各賠償精神慰撫100萬元。

夏婦3人反批黃男只給她們月薪2萬多元到3萬出頭，聘約卻片面規定違約金300萬元，很不公平，且黃男至今還沒付清應給她們的薪水。夏婦3人更爆料打幼童腳底板「是以前老師流傳下來就這麼做」，黃妻知道她們會「不當管教」，卻從沒糾正，反而給她們「有你真好」、「看見希望」之類的好評，代表默許。

至於為何體罰時要躲開監視鏡頭，夏婦宣稱不論用什麼方式體罰，家長看到都會不舒服，但小孩「屢勸不聽就要處罰」，她們只會告訴家長因為小孩犯錯有處罰，但不會明說處罰方式。

江女還辯稱，幼童腳底板肉厚，用木製鍋鏟打起來響亮，較有嚇阻效果，小孩挨打可能有些痛，但不至於受傷，更未達虐待程度，她是因為幼童調皮勸不聽才體罰，絕非出於惡意，且淯薪師生比例嚴重失衡，要照顧這麼多學齡前兒童，不得不採取「雖不適當，但尚屬輕微管教方式」。

法官無法認同夏婦3人對幼童動粗體罰，但查出黃男夫妻被控虐童雖獲不起訴，可是申報托育員名單有不實之嫌，還刻意向社會局短報托育幼兒人數，比實際人數約少10人，且招收38位幼兒應備8位托育員，卻僅聘5人，其中只有2人有保母證照。

法官並指出，黃男事發前3年報稅資料顯示，淯薪招生越多、申報的虧損越多，本案卻以夏婦3人影響招生、造成停業損失為由求償，無法採信，加上黃妻每天坐在幼兒園辦公室處理行政事務，疏於巡查托育狀況，也有監督不周之責，甚至事發後，還有掩飾實情的意圖。

法官認定夏婦3人因超額照顧幼童的龐大工作量，造成身心失衡，事發後被判刑留下前科，又自行向受害幼童家屬道歉賠償，所受精神痛苦遠高於黃男夫妻遭網友臭罵的不堪，黃男確實還欠夏婦3人3萬餘元到4萬餘元薪水，本身也有過失責任。

法官據此免除江女與陳女8成賠償責任，將2人應賠金額從30萬元各減為6萬元，另免除夏婦7成賠償責任，賠償金額從60萬元降為18萬元，3人合計應賠黃男30萬元，全案可上訴。