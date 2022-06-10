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桌上餐券離奇消失！饗食天堂控夫妻吃霸王餐　2連敗原因曝光

▲▼饗食天堂。（圖／翻攝自臉書粉絲團／響食天堂）

▲饗食天堂控告鄧姓夫婦在和解後仍對媒體惡意放話，造成商譽受損，追討餐費2633元與商譽損害1元，法院判敗訴。（圖／翻攝自臉書粉絲團／響食天堂）

記者蔡怡萍／台北報導

鄧姓夫婦與1名友人前往台北市「饗食天堂」大直店用完餐後，表示有將3張餐券放在桌上就逕自離開，但店家結帳發現並沒收到該組的餐券，認為鄧姓3人吃「霸王餐」，控告詐欺，但檢方以罪證不足不起訴，雙方也簽立和解書；但事後業者不滿在和解後，鄧姓夫婦仍向媒體惡意宣稱店家「誣告」、亂栽贓吃「霸王餐」，使餐廳商譽受損，對夫婦提告追討3人餐費2633元，與賠償商譽損害1元，但台北簡易庭近日審結，仍判業者敗訴。

本案起源於2020年9月4日中午，宜蘭一對鄧姓夫婦與1名友人到「饗食天堂」台北大直店用餐，並表示要以透過旅行社購買的餐券支付，期間鄧妻將餐券放在桌上就離開取餐，回來後餐券不見，認為服務生已經收走，因此用完餐後就直接離開。

當天下午，他們開車返回宜蘭，接連接到店家2通電話，先後詢問結帳方式、有無結帳，隨後表示監視器確實未拍到結帳動作，要求返回結清，否則報警處理。

夫妻倆覺得莫名其妙，也認為店員態度不佳，表示店家可以報警，他們一定配合調查，而店長反覆查證監視畫面後，認為他們真的沒結帳，於是直接到警局報案，鄧姓夫婦也不滿遭指控吃霸王餐，前往台北市消基會陳情。

而店家往上向總公司報告後，公司認為處理程序上有瑕疵，具狀提出撤回告訴，也派人向鄧姓夫婦對於後續內部程序作業疏失這部分致歉，雙方也在議員陪同下簽立和解書，店家認為這件糾紛在溝通後已澄清，告一段落。

響食天堂。（圖/取自響食天堂粉絲團）

▲響食天堂與顧客因餐費糾紛鬧上法院，雙方各執一詞。（示意圖/取自響食天堂粉絲團）

但店家事後發現，鄧姓夫婦接受媒體採訪時，仍向媒體表示到「饗食天堂」用餐卻無端遭告詐欺、被誣賴吃「霸王餐」，感到一生名譽受損，甚至影響精神健康。

而店家立場認為，鄧姓夫婦違背和解精神、惡意向多家媒體陳述不實，妨害商譽，既然夫婦倆不將和解當一回事，則店家也無須再容忍2人惡意行為，決定追討餐費2633元，並連帶請求損害賠償1元，只為捍衛企業形象與商譽，導正社會上理虧之人利用媒體或網路隨便亂造謠傷人的不良歪風。

法院審理後，認為地檢署先前調查時，就無保留重要監視畫面，任由關鍵影像遭覆蓋，只有手機翻拍模糊影像，而急於報警提告刑案，未善竟舉證責任，認為店家掌控全部用餐之監視錄影畫面，卻未能完整保存證據以證明夫婦未以餐券支付餐費，請求追討餐費不合理。

另外，業者指控鄧姓夫婦和解後又「帶風向」，向媒體陳述饗食天堂私下亂告人、誣賴霸王餐，造成形象商譽受損，請求損害賠償1元部分，法院則認為雖然有簽下和解書，但有一個版本鄧姓夫婦未全部認同，主張夫婦違背和解內容顯然不是事實；且店家確實於雙方約定商談的日期前就先提告詐欺，難認夫婦以不實言論毀損店家名譽，台北簡易庭認不構成損害，鄧姓夫婦無須負賠償責任，判業者敗訴，仍可上訴。

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