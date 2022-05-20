湯匙打斷牙！女師曾下跪...園長甩巴掌　男童母控訴：都是演戲　

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓一所幼兒園驚傳老師凌虐學童案，一名女老師拿鐵湯匙狠敲男童，甚至把男童門牙給敲斷。該名男童媽媽驚爆，老師起初還謊稱是孩子自己摔倒被水壺撞斷牙，去調監視器揭發事件後，老師才下跪磕頭道歉，園長賞她好幾巴掌，但痛斥都是想演給她看，目前孩子依然很驚恐不想上學，後續已提告交給司法處理。

▲男童門牙遭老師拿湯匙打斷，經過治療只能拔掉。（圖／記者賴文萱翻攝）

這名受害的陳姓男童媽媽出面受訪還原經過，當時班級在吃布丁，男童說想吃大碗的，老師裝給他之後，看男童都沒吃，就開始拿湯勺恐嚇他，然後就開始動手。在男童牙齒被敲斷後，老師第一時間還謊稱是男童坐在椅子上摔倒，被自己水壺牙斷牙齒。

▲媽媽今去幼兒園拿回孩子的物品，並幫他辦理轉學。（圖／記者賴文萱翻攝）

直到男童後來自己說出牙齒是被老師打斷的，家長氣得去調監視器查看才揭發真相。陳媽媽說，老師後來下跪磕頭道歉，被園長賞了好幾巴掌，「但這都是演給她看，打有什麼用，幼兒園就是想分割這是老師個人行為」。

陳媽媽表示，去年8月孩子開始就讀這間幼兒園，已經快一年，不過，常常回來時嘴巴都紅紅的，不然就是不講話，臉很驚恐，現在回想起來，覺得老師一定是長期下來的習慣動作，直到門牙事件才揭發出來，

▲粉專曝光男童斷牙照，畫面經變色處理。（圖／翻攝自靠北惡質幼兒園FB粉絲專頁）

根據「靠北惡質幼兒園」曝光的監視器畫面可見，楠梓某幼兒園一名老師疑似拿著鐵湯匙教訓男童，手勁之大，毫不手軟的敲男童的頭跟牙齒，最後還邊拖邊拉將男童從椅子拉下並拖離教室。該粉專更公布男童斷牙的照片，氣憤表示，不相信一時失控，建議去看全部監視器畫面。

對此，高雄市教育局表示，接獲通報後，已立即通知幼兒園保留監視器畫面，並與社會局積極處理了解，同時警方已介入偵辦。

教育局今天也會同社會局到園調查，對於不當對待幼兒調查一事，將依幼兒教育及照顧法第51條規定，視情節輕重，裁罰幼兒園減招、停招、或停辦等處分。教育局重申，對不當對待幼兒事件零容忍，絕對依法懲處、絕不寬容。

據了解，該案發生在18日下午2點40分，楠梓區某幼兒園4歲陳姓男童遭56歲劉姓老師持湯杓打嘴巴成傷，27歲的陳童母親吳女19日12點多向右昌派出所提告。

園方後續也緊急發出聲明表示，「本園已辭退該師，該班也已安排其他教師帶班。本園針對此事已通報社教單位，也很誠心誠意找家長解決此事，本園絕不推卸責任、亦不隱瞞，絕對會盡力處理，造成大眾困擾，深感抱歉。」

▲園方道歉表示，已經辭退該名老師，後續絕不推卸責任。（圖／翻攝自當事幼兒園FB粉絲專頁）

社會局家防中心主任李慧玲指出，社會局家防中心已經接獲通報，後續會由社工進行調查，如果確實有不當對待幼兒的情事，社會局會依兒少法第49條及97條規定，依法裁罰行為人6-60萬罰鍰，並得公布姓名。

網友看了畫面後氣炸紛紛留言，「拜託不要逼小孩吃飯，我女兒也是三口組，看到被逼吃飯都很心疼」、「幹嘛對孩子動手」、「這種人不配當老師⋯ ⋯看了令人心疼」，更有網友在該幼兒園Google評論中留下「沒愛心會拿湯匙打斷小孩門牙的老師跟不負責任的園方」、「有問題的老師兩年前就有問題，現在直接打學生，明顯管理上有很多問題」、「沒有耐心不要當老師，拿湯匙打小孩嘴巴是什麼意思，門牙都打斷了！沒有家長要求學校這樣餵飯吧」。