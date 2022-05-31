失控保母秒變魔王殘虐一歲女童　北市公托擺爛沒勸阻下場出爐

▲北市公托保母失控對一歲女童施暴，被判和公托連帶賠償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

秦姓女子2018年在北市吳興社區公共托育家園擔任托育員，涉拍打、拉扯與踹踢一位吃飯弄髒衣服的一歲半女童出氣，女童摔倒後腦著地、身上多處成傷，女童父親心疼愛女慘遭兇殘對待，提告求償約940萬元，秦女否認施暴，辯稱受害女童「是我最寵愛的小孩」，台北地院認定秦女無法控制自身情緒，吳興公托未落實托育員相互關心、勸阻的要求，判秦女與吳興公托須賠償共37萬餘元，可上訴。

秦女於2015間已取得丙級保母執照，2018年到台北市府委託保母協會經營的吳興公托擔任托育員，同年10月15日中午，她照顧一位一歲半的女童吃午飯，女童弄髒衣服，秦女帶女童進淋浴間盥洗，涉拍打女童臀、腿與頭部，拉扯女童手臂，還單手將女童從地上拉起來。

女童掙扎哭叫，秦女沒心軟，將洗好澡的女童拎出淋浴間，故意推柵門去撞女童背部，甚至補腳踹踢女童讓她仰天滑倒、後腦撞地，秦女抱起女童擦乾身體換好尿布，以右手「快速揮打女童臉部附近」，接著再以右手對女童「快速揮打右腳底」，還故意用力按壓女童腳底。

女童帶傷回家被父母看出端倪，調閱公托室內監視畫面發現整個過程，女童父親怒不可遏，心疼愛女遭兇殘對待，氣憤公托其他托育員、負責人沒及時制止秦女暴行，女童父親也不滿台北市府沒督促吳興公托，害他女兒須接受約一年共21次心理治療，提告要求秦女、台北市府、保母協會與吳興公托賠償共約940萬元。

秦女刑案部分，一、二審都被依傷害罪判刑6月，上訴最高法院審理中。她在求償案否認施暴，辯稱受害女童「是我最寵愛的小孩」，她為了照顧受害女童，還犧牲自己假日進修課業，秦女聲稱願鄭重向女童及女童父母道歉。

法官審理認定秦女的惡行均有監視畫面佐證，且受害女童於事發時，赤身裸體哭倒在地，身旁的其他托育員竟視若無睹、聽而不聞，沒有人關心協助，依據台北市府衛生局調查結果顯示，秦女自我意識強，自認有帶孩子的方法，拒絕其他老師介入或支援，還曾跟想插手的同事吵架，所以當時其他托育員不願多事。

法官認為，事發前4天，吳興公托接受官方巡迴輔導時，才被要求應改善托育員的協力運作，而非只顧好自己這組的孩子就好，吳興公托主任明知秦女有拍打小孩的不當行為，卻沒糾正勸導，還放任其他托育員不插手，以致秦女無法控制自身情緒，對受害女童持續過度、不當施力，造成女童受傷。

法官據此判決秦女與吳興公托應連帶賠償受害女童精神慰撫37萬元，吳興公托另須單獨賠償女童父親支出的醫藥費與托育費共7040元。至於台北市府與保母協會並無過失責任，獲判免賠，全案可上訴。