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托嬰中心環境清消　台中每次補助最高3000元

▲托嬰中心環境清消，台中每次補助最高3000元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲托嬰中心環境清消，台中每次補助最高3000元。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市托嬰中心4月起陸續傳出確診案例，台中市政府社會局表示，若托嬰中心因出現確診案例需要環境清潔消毒，市府每次最高補助清消費3000元，最多1年補助4次，確保托嬰中心托育環境安全。今年12月31日前，托嬰中心可檢附清消相關證明文件及支出憑證，向社會局申請。

社會局表示，考量病毒傳染力強，2歲以下嬰幼兒佩戴口罩不易，也還未打疫苗，為維護嬰幼兒的健康與安全，托嬰中心如有確診案例，除全班停托7日，環境也應立即清潔消毒。為即時及落實消毒工作，社會局訂定「托嬰中心防疫安全維護計畫」，托嬰中心在每次暫停服務期間委託合格廠商清消，社會局最高補助3000元，補助至今年12月。

▲托嬰中心環境清消，台中每次補助最高3000元。（圖／記者游瓊華翻攝）

社會局說明，托嬰中心清消補助採核實支付，1年以補助4次為限，托嬰中心應檢附社會局函發停托清消的公文、合格病媒防治業者提供的清消證明及支出憑證、領據等相關文件，以掛號郵寄或於上班時間送至社會局兒少福利科，即日起至12月31日受理申請。

社會局也特別強調，為讓傳染風險降到最低，市府已在5月發放2歲以上幼兒和托嬰中心托育人員快篩試劑；托嬰中心工作人員第3劑疫苗施打率達98.7%，同時要求托嬰中心調整人員、空間、活動、照顧等防疫模式，務必以最高標準落實防疫工作，讓嬰幼兒得到最好的照顧，家長安心送托。

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