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小三嗆聲被電翻！正宮4句神回：男人偶爾吃垃圾食物　下秒出賣老公

▲▼小三嗆聲被電翻！正宮4句神回：男人偶爾吃垃圾食物　下秒出賣老公。（圖／爆廢公社）

▲正宮與小三鬥法，全程不帶髒字，輕鬆完勝，讓網友嘆為觀止。（圖／爆廢公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

面對小三侵門踏戶叫囂，受害的正宮往往只能屈居於下風。不過，網路上近期流傳一段正宮「逆襲」嗆爆小三的對話截圖，不僅全程不帶髒字，還把老公秘密都給賣了，讓網友看完拍手叫好，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張轉傳的對話截圖，可見一名疑似小三的女子先開嗆「哪來的自信啊你，我每天都跟他在一起，還很親熱勒」。正宮一副無所謂地回覆，「那是你們的事情，不用跟我報告，我只提醒你到時候不要有了孩子，結果沒錢生。」

▲▼小三嗆聲被電翻！正宮4句神回：男人偶爾吃垃圾食物　下秒出賣老公。（圖／爆廢公社）

小三不甘示弱反嗆「妳又知道我們會沒錢生？」，結果正宮馬上回覆「我老公把錢都給我，求我放過你們，所以你們還能每天親熱都是我默許的」、「男人米飯吃多了，有時也會想吃個垃圾食物，我總要給點讓他吃垃圾食物的錢吧！」

小三一時語塞，還沒能反應過來，怎料正宮接著驚爆「妳真以為他會願意跟妳生孩子嗎？都綁（結紮）兩年了，生蟑螂嗎？」一連串的攻勢，讓小三幾無還手之力，最後正宮只悠悠留下一句「青春的肉體、向日葵班（喻幼兒園）的智商，告訴妳...妳還太嫩bye。」

▲▼小三嗆聲被電翻！正宮4句神回：男人偶爾吃垃圾食物　下秒出賣老公。（圖／爆廢公社）

這段精彩的對話曝光後，網友紛紛大讚正宮太強，「一邊嗆小三，一邊出賣老公，完勝」、「傷害不大，侮辱性超強」、「順便挑撥離間」、「最後一句嗆爆」、「直接無情輾壓」、「高招，先假好心提醒她，再出賣自己老公已結紮，看小三要走還是選擇繼續被玩弄」。

不過，也有人持不同看法，「無腦爽文看看就好」、「看到她強悍的嗆小三，沒有人會看到正宮的內心有多難受，真的很痛」，「但願所有正宮都能一樣堅強，一樣效法」、「也沒多厲害，不然怎會挑個會找別的女人的老公，嘴巴嗆也沒用，事實就是老公不愛了」掀起熱議。

▼完整對話截圖。（圖／爆廢公社）

▲▼小三嗆聲被電翻！正宮4句神回：男人偶爾吃垃圾食物　下秒出賣老公。（圖／爆廢公社）

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