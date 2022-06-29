「賽馬娘」手遊聲明標「當地」非「台灣」　鄭運鵬：這並沒有違法

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

熱門手遊「賽馬娘」日前推出繁體中文版，引發遊戲圈關注，但卻遭踢爆使用者約款公然羅列罔顧消費者權益的法律條文，明定協議適用香港法律，任何糾紛或索賠應在香港進行仲裁，內文更直稱「中國台灣」。民進黨立委鄭運鵬今（29日）表示，該公司的聲明裡面有一些用語被質疑因政治因素迴避使用「台灣、我國」等常用名詞，這並沒有違法，引起玩家不滿該公司自己面對處理。

時代力量立委邱顯智昨天透過臉書質疑，遊戲公司越是甩鍋、越不想負責，就越容易違反誠信原則，至於香港遊戲代理商能不能和台灣消費者，直接約定在香港仲裁，經過辦公室電詢行政院消保處，消保官表示難以判斷，要由法院判斷相關條款是否無效。

對於此次爭議，鄭運鵬今天透過臉書表示，昨天請遊戲主管機關經濟部工業局了解，處理狀況如下：第一，賽馬娘遊戲的確為向工業局申請的合法遊戲，因此，賽馬娘遊戲在台灣有代理公司、有稅籍、本國IP、本國伺服器；第二，並不是遊戲合約條文聲明管轄權在香港，台灣政府就管不到這個遊戲的消費爭議，大家放心。

鄭運鵬指出，第三，工業局昨晚就聯絡代理公司處理合約問題，該公司於凌晨一點修正完畢；第四，該公司的聲明裡面有一些用語被質疑因政治因素迴避使用「台灣、我國」等常用名詞，這並沒有違法，引起玩家不滿該公司自己面對處理。

賽馬娘官方粉絲專頁公布聲明指，近期收到各位訓練員對於使用者協議與隱私條款的建議，感謝大家的指正，「賽馬娘」繁體中文版將在6月29日修訂相關條款，稍後將在官網和遊戲公告，公司申明繁體中文版將嚴格依照當地法規開展營運活動，依照當地消費者保護法規給予玩家完善的保障，繼續給大家帶來更好的遊戲體驗，感謝大家給予團隊的關心與建議，團隊將會持續努力。但該篇貼文引發民眾質疑，為什麼使用「當地」等辭彙，應勇敢點直接把國家名稱講出來。