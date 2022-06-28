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民進黨團支持電價合理調整　「不考慮選舉因素當好人」

▲▼電費,夏日電價,民生用電,限電,能源價格,節能減碳,台電,停電,節電,跳電,電表,電價調漲,備轉容量。（圖／記者李毓康攝）

▲經濟部電價費率審議會決議，7月起平均電價調高8.4%，由每度2.6253元增加至2.8458元。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

經濟部電價費率審議會決議，7月起平均電價調高8.4%，由每度2.6253元增加至2.8458元，終結連七凍，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬28日表示，民進黨團可以接受台電的方案，這次的調整是不得不然的作為，而且台電還是持續虧損，民進黨也不會考慮選舉因素「當好人」。

經濟部電價費率審議會27日晚間決議，7月起平均電價調高8.4%，由每度新台幣2.6253元增加至2.8458元，其中高壓以上產業用電大戶調漲15%，但是扣除6大疫情衝擊產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約97%用戶不受影響。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬說明，民進黨團尊重電價審議委員會的決議，結果大致符合民進黨團的期待跟要求，雖然沒有人願意要漲電電，「但是這樣做的調整，我相信符合多數人的期待」。

鄭運鵬說，沒有人樂意看到漲電價，但是包含全世界的核電使用大國，「它們全部都漲電價」，國民黨在挑戰民進黨的能源政策有問題，但是民進黨政府跟國民黨政府最大的差別，大概就是民進黨政府不使用核電，而是使用再生能源與燃氣，逐漸替代空氣污染的問題及核電對台灣的風險。

鄭運鵬強調，民進黨政府在執政的時候，調整電價不會考慮選舉因素，這是跟國民黨政府最大的差別，希望國民黨身為最大的在野黨，在公共政策的討論不要用意氣之爭的心態。

鄭運鵬也舉例，前總統馬英九執政時期，分別在2008年7月1日、2008年10月1日調漲油電價格，時間點都是在選舉之後，隨後又在2012年6月10日、2013年10月1日進行調整，當時也是因為國際燃料價格上漲，而且漲了不少，調整都是在選舉過後，才會造成大家這麼大的衝擊。

鄭運鵬指出，在總統蔡英文執政之後，僅有在2018年4月1日、2022年7月1日進行調整，這兩次調整都是在選舉之前，而且都是在台電虧損的狀況，所以民進黨政府不會去考慮選舉因素、當好人，這是在各種環境之ㄓ下做出的合理方案，希望大家能夠支持。

民進黨團書記長陳歐珀則表示，在國際燃料成本大幅增加的時候，台灣必須做出電價的調整，民進黨團認為非常合理，台灣未來不管是誰執政，都要面對這個問題，尤其大家都很關心台灣的用電需求，所以在建置穩定、提供電源的方向上，政府陸續都做了很多投資。

陳歐珀也說，就他所接觸到的反應，「人民是可以接受這樣的方案」，所以民進黨團接受、支持這次的條整，尤其台灣的投資環境非常好、非常健康，只要能夠讓電源的供應充足，相信未來的投資環境依然會很好，「當其他國家電價調整比較高，我們投資環境應該相對更好」。

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