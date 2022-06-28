吐瓦魯退出海洋大會抗議中國打壓　民進黨團譴責聯合國受政治控制

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸打壓我方人員出席「聯合國海洋大會」，友邦吐瓦魯外長決定取消出席大會以示抗議，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬28日批評，中國對聯合國的海洋大會進行施壓、讓台灣失去會籍，讓聯合國不顧國際的主流價值及社會責任，民進黨團要對聯合國表達抗議。

2022年聯合國海洋大會（United Nations Ocean Conference）27日在葡萄牙里斯本（Lisbon）登場，由於吐瓦魯代表團內有3名台灣成員，加上中國大陸是資格審查委員會（Credentials Committee）成員，因而威脅吐瓦魯代表團剔除台灣成員，否則整個代表團都會遭到撤銷參與資格。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬受訪時表示，中國會在全世界的每一個會議、團體及公私活動上，對台灣進行打壓，「他不會管你政治歸政治、體育歸體育、聯合國歸聯合國，沒有這種事情」，只要有機會，中國會在任一個角落打壓台灣。

鄭運鵬也說，民進黨很感謝吐瓦魯的外交部長，尤其在對他們非常重要的海洋大會上，為了支持台灣，用離席抗議的方式，表達對台灣的支持。

鄭運鵬說明，吐瓦魯是受到溫室效應影響很大的太平洋島國，甚至有可能因為海平面的上升，進而造成整個國家的國土不見，所以聯合國的海洋大會對吐瓦魯來說，是非常重要的國際會議。

鄭運鵬批評，中國對聯合國的海洋大會施壓、讓台灣失去會籍，聯合國也不顧國際的主流價值及社會責任，中國用政治的壓力，不顧這些島國的權益，「所以聯合國也有被政治控制的地方，我們要對聯合國表達抗議」。

鄭運鵬強調，對於吐瓦魯這樣的情義相挺，台灣希望兩國的邦誼不會改變、會繼續深化，也希望吐瓦魯這次的離席抗議，不要影響到他們在海洋相關及國際政策上影響國家的權益，「這點我們對他表達感謝跟祝福」。