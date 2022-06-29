郭子乾挺國中同學賴坤成　喊話民進黨：鄉親想換個人選

▲藝人郭子乾（中）、前立委賴坤成（右）一起上節目。（圖／翻攝自震傳媒直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局台東縣長選戰，傳出層峰屬意英系立委劉櫂豪再戰，讓有意爭取提名的前立委賴坤成大嘆「真心換絕情」，呼籲黨中央應該進行民調，暗諷劉「如果那麼篤定有機會當選，為何不敢辭立委參選？」對此，賴坤成的國中同學、藝人郭子乾今（29日）與賴一起上網路直播節目力挺說，今年初曾有台東鄉親說，「我們已經選了20幾年劉櫂豪了，拜託能不能換個人選？」賴從以前就是很真的人，但黨中央要不要成全，就沒辦法決定了。

賴坤成、郭子乾今天接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，賴在受訪時大嘆自己「像哈巴狗」、「被當空氣」，黨內頻頻勸退自己，想營造劉櫂豪參選的氛圍，但劉歷次選舉以來得票數越選越少，如果2022年再度提名劉櫂豪，票數不僅將會非常難看，而且一定會輸，「選完立委換選縣長，吃碗內看碗內，選舉變成他一個人的專利，這是非常不好的現象！」

對此，郭子乾今天在節目上為賴坤成抱不平說，賴是很真的人，以前賴在台北讀書，畢業後卻跑去台東選國大代表，他還罵賴「神經病」，「爭取是他的個性，從以前到現在他就是這種個性，至於黨中央要不要成全他，這就沒辦法決定了」。

郭子乾說，以前賴坤成參選國大代表、立法委員、台東市長，自己都表示力挺、幫他站台，因為這個人很真，當年賴坤成選上台東市長後就說未來要參選台東縣長，因為台東市長每年有5億的預算，如果選上台東縣長每年就有100億的預算，可以做20倍城市的建設，例如賴在台東市長任內首推動垃圾不落地、建設公園及大道等，因此他在幫賴坤成錄拜票電話時也說，「賴坤成是我的兄弟，如果他未來有任何貪污舞弊，未來儘管吐我口水！」

主持人黃光芹追問，如何看待劉櫂豪已經被提名過6次，賴坤成屢敗屢戰、還是被當作空氣？郭子乾說，以他一般民眾的角度來看，「這（指劉櫂豪）可能就是蔡總統（蔡英文）的最愛」，聽說劉櫂豪是蔡英文的得意門生，尤其民進黨現在在各縣市不辦初選，所以就沒有機會了，可是今年1月他到台東時，有很多鄉親說，「我們已經選了20幾年劉櫂豪了，拜託能不能換個人選？」

郭子乾直言，儘管說仕途有好有壞，但賴坤成總不能永遠都在劣勢，說實在，如果賴真的想要「升官發達」，大可以當中小企業董事長到2024年。