孕婦產後紗布留體內「狂飄惡臭」！院方拒退手術費：妳自己要生的

▲女子產後下體狂飄惡臭，竟是紗布被留在體內。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

江西南昌發生一起生產糾紛，一名陳姓孕婦日前到南昌市第三醫院朝陽院區生產，產後60天一直覺得身體不適、下體有墜脹感，到別間醫院檢查才知「紗布留在體內」，氣得要求賠償。沒想到，院方的回應讓陳女更加生氣。

綜合陸媒報導，陳女4月26日到南昌市第三醫院朝陽院區生產，5月9日感覺下體有墜脹感，且持續散發惡臭，回診卻被醫師告知，下體有墜脹感是正常現象、惡露異味則是炎症問題。

由於症狀遲遲沒有改善，陳女到另外一間醫院檢查，竟然發現體內殘留一塊紗布，且紗布已經變黑、發臭，氣得回到南昌市第三醫院朝陽院區理論。

▼女子產後下體不適、飄出惡臭，被醫師告知「是正常現象」，到另一間醫院檢查才發現，體內有塊紗布。（圖／翻攝微博）



陳女指控，如果不是到另外一間醫院檢查，將紗布取出來，這塊紗布可能還會留在她體內，導致持續不舒服、發出惡臭。

陳女要求南昌市第三醫院朝陽院區退還生產費用，並賠償一筆金額，而院方雖然承認錯誤，但醫院婦產科萬姓主任說，並非醫院要求陳女生孩子的，是陳女自願要生小孩，因此不會退還手術費。

雙方為此發生激烈爭執，萬姓主任表示，願意賠償3,000元（人民幣，下同，約新台幣1萬3,300元），雙方仍為金額協調當中。對此，南昌市第三醫院朝陽院區醫務科表示，陳女紗布遺留在體內的事件屬實，詳情仍在調查當中。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完