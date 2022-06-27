快訊／開槍劫賓士！19歲孕媽嚇壞跳車逃命　狂男遭聲押禁見

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里27日凌晨發生一起鳴槍劫車！29歲林姓男子帶槍稱要到洗車店找人「談事」，豈料人沒走進去，反而開槍硬搶洪男駕駛的賓士車，險將洪男懷孕女友也載走。逃跑後，林男將車棄置於關渡宮，隨後向士林警分局社子派出所投案，警依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送地檢署，檢察官訊後，以有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

洪姓男子（26歲）事發時開著黑色賓士轎車，載著19歲陳姓女友到中山路一段，找朋友喝酒聚會，孰料途中跑來一名林姓男子要求「開車載我離開」，洪男拒絕後，林男竟對空開槍示威要求2人下車。

激動的林男隨後將洪男拉下駕駛座，不理會仍在副駕駛座，懷有身孕的陳女還沒完全下車，竟開始加速往前行駛，千鈞一髮之際陳女趕緊跳車逃跑，避免遭對方載走，2人也立刻報警。

▼八里林姓男子凌晨持槍搶車，甚至當街鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報，根據陳女遺落在車上的手機進行定位，發現林男將車輛停在9公里外的關渡宮旁，立即派員到場對現場進行封鎖採證，但是林男卻不見蹤影，調查後發現原來林男已坐上友人的車，帶著作案用的改造手槍及1顆子彈，前往距離案發現場約16公里外的士林警分局社子派出所投案。

▼林男開槍劫車後，向北市警投案（圖／記者游宗樺翻攝）

林男向警供稱，不小心將路邊洗車場的那群人當成是要來尋仇的人，才會持槍搶車離開，看到對方不從才開槍示威，士林地檢署檢察官訊後，認他涉犯強盜、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，且有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。