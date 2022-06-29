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要肯德基員工回答！她跪求「1新品」單賣　妹子秒+1：拜託常駐

肯德基,kfc,炸雞,蛋塔,蛋撻。（圖／記者黃君瀚攝）

▲肯德基近年常推出新品。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

肯德基（KFC）近年常推出新品，就有人為了「它」，要員工出來面對！一位女網友在Dcard發文「有事求問肯德基的員工」，說她第一次吃到新品漢堡，就瞬間被中間的夾料擄獲，好吃到懇求「可以單賣嗎？超想要它變成單品的啦！」底下有人也大讚，「+1，真的超希望變常駐商品。」

這位女網友文中表示，「第一次吃到肯德基的新品，濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡，覺得也太好吃了！」尤其是夾在漢堡裡面的起司圈，「我想請問裡面起司圈……可以單賣嗎？超想要它變成單品的啦！」另一篇開箱文中，網友也直讚，「夭壽讚啊！那個醬那個番茄那個起司，真的搭配的好好。」許多人也忍不住敲碗，「真的超讚，這款必須常駐啊！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友對起司圈感到驚艷。（圖／翻攝自Dcard）

不過，也有網友覺得，這樣新品比較容易膩，「建議兩人分食最剛好！我自己吃一個，一開始吃真的很讚，但後面真的膩到不行，最後留下起司，其他都吃掉了。」至於能不能單買，一位似乎是肯德基員工的網友留言，表示起司圈是一箱的、不能單賣，而且活動期限一過應該就沒了。

另外一樣新品「榴槤球」也引發討論，有人就發文笑呼，「肯德基榴槤球不敢吃榴槤不要輕易嚐試」，因為他買了之後，在辦公室開吃，「結果……天啊！一切開整個榴槤味噴發，整個辦公室都是榴槤味，這內餡真的就是很認真的榴槤本人，第一次開箱開到我都要哭了！」但喜歡榴槤的人應該會很喜歡，「不過它超貴喔！兩顆要69（元）。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲榴槤球也爆熱議。（圖／翻攝自Dcard）

其他人則紛紛留言熱論，「什麼！兩顆要69！原本還想吃吃看」、「肯德基終於出了一個我連吃一口都不想試試看的東西，省錢！（讚」、「一塊榴槤肉把它弄成泥也沒多少，如果他的餡料給的很有誠意，兩顆69真的不貴」、「想吃榴槤球……但逼近一個便當的價格……」

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