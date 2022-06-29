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雞排輸了！「國民小吃熱量」曝　他一看冠軍1200大卡驚：滿滿肥肉

雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲原PO驚訝，雞排的熱量居然比水餃低。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

夏天到了，大家開始在意身材，穿上火辣的北基尼，最怕有贅肉跑出來揮手，一名網友貼出「15種國民小吃的熱量表」，發現看起來小巧可愛的水餃，竟然是熱量最高的食物，20顆高麗菜水餃就要1200大卡，讓她大吃一驚，貼文曝光後，網友們也驚呼「原來水餃這麼胖喔！」

本站曾報導《水餃竟排第一！15種「國民小吃」熱量大公開　網見最後一名全驚呆》，有網友將此篇內容分享到PTT上，「各位有沒有誤以為熱量很低的食物？」原本以為炒米粉、蔥油餅還有地瓜球的熱量還好，「沒想到熱量超高」。

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而讓她意外的是，原本以為會是熱量冠軍的炸雞排，居然只有600大卡，「滿滿的蛋白質，才算你600大卡，雞排根本是無敵的吧」，另外，百頁豆腐一份就要540大卡，也很讓很驚訝。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲國民小吃裡，熱量最高的是雞排 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，掀起網友們討論，「現在隨便一個便當都800卡以上」、「其實炸雞排去皮吃熱量很低啊，比滷味還低，反而滷味吃百頁豆腐超胖」、「傳統的中式料理小吃很多都蠻油的」、「蚵仔麵線挺意外」、「玉米，小時候吃飯前狂啃」、「百頁豆腐不是豆腐」。

此外，不少網友點頭，水餃熱量真的高，「水餃，以為用煮的熱量比較低」、「水餃這麼高哦，不如吃雞排算了」、「很久以前在減重時水餃根本碰不得的」、「水餃都是最後切剩的碎肉」、「煎餃餛飩也是」、「我也是看到YouTuber做水餃皮和饀料，才明白為什麼餃子熱量高」、「水餃都包很多肥肉在裡面，因為不肥不好吃，肥肉太少會超級刮嘴，而且又混著菜跟麵皮，你感覺不出來原來吃了這麼多肥肉」。

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