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大陸 大陸焦點 特派現場

只喝桶裝水！29歲男和妻子「5年後雙雙罹肝癌」　醫曝主要8症狀

中國有一對夫妻雙雙罹患肝癌，竟和日常喝的水有關。（圖／翻攝自搜狐）

▲大陸有一對夫妻雙雙罹患肝癌，竟和日常喝的水有關。（圖／翻攝自搜狐）

圖文／CTWANT

身體有症狀，應該要立刻就醫檢查。大陸有一對夫妻共同經營理髮店，生意還不錯，有時候忙到半夜11、12點，怎料男子感覺犯睏、眼睛乾澀發癢、肩膀痠痛，連妻子也出現狀況，後來才決定看醫生，結果2人竟罹患肝癌，原因全和他們喝的水有關。

29歲男子和妻子結婚後在家附近經營理髮店，為了孩子常常忙到天昏地暗，但在不久前，他突然感覺自己身體出現異狀，起初認為是因為工作忙碌導致，所以沒放在心上，殊不知連妻子也出現同樣症狀，而且2人還老是腹痛、腹瀉，決定到醫院檢查。

男子和妻子身體出現問題。（圖／翻攝自搜狐）

▲男子和妻子身體出現問題。（圖／翻攝自搜狐）

經過詳細檢查，2人都得了肝癌，還在肝部發現不同程度的腫瘤，甲型胎兒蛋白更是遠超過正常值。夫妻倆聽到這個結果，久久不能接受，無法想像這麼年輕，為什麼會罹患肝癌。

醫生安慰2人，詢問他們的日常生活習慣，才找到原因，可能和常喝的「桶裝水」有關。原來，夫妻倆不喜歡喝自來水，一直訂購桶裝水，無論是做飯還是喝水，這一個習慣自從結婚後就開始，持續了至少5年時間。

一查發現，男子買的桶裝水的材質偷工減料。（圖／翻攝自搜狐）

▲一查發現，男子買的桶裝水的材質偷工減料。（圖／翻攝自搜狐）

萬萬沒想到，他們訂購的桶裝水材質不合格，不是標準的PC材質，不肖業者為了節省成本偷工減料，只用一般的塑料。長時間飲用這類桶裝水，很多有害物質會溶入水中，進入人體損傷肝臟細胞，造成肝臟細胞變性失活，毒素在肝臟內不斷沉積，進而引發肝癌。

因此，民眾在購買桶裝水時，要選擇正規材質，以免吃大虧。此外，若肝臟出現問題，身體可能會有以下症狀，千萬別輕忽：

●早上起來口乾、口臭，刷牙時牙齦容易流血

●黑眼圈嚴重，眼睛乾澀發癢，眼白發黃，紅血絲增多

●手掌中出現紅色斑塊，身上出現紅色小點

●腹痛、頻繁腹瀉，肩膀酸痛

●小便頻繁，顏色泛黃，有難聞的氣味

●吃東西沒有胃口，食慾下降，體重驟降

●頭發兩鬢白髮變多，頭皮屑增多，容易出油，有嚴重的脫髮現象

●渾身乏力，精神狀態不好，時常犯睏，注意力不集中

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