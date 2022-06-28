時力黨團肯定民生用電凍漲　工業電價朝合理化方向調整

▲時代力量黨團肯定民生用電凍漲，工業電價朝合理化方向調整。（圖／時代力量立法院黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團28日表示，時力黨團肯定電價審議委員會凍漲大部分民生用電，避免造成民生物價衝擊，聽進國人聲音的考量，但是為了提供更穩定且優質的供電，強化電網韌性仍是經濟部與台電必須重視的重點。

時代力量立法院黨團聲明說明，電價審議委員會昨天拍板通過，確定7月1日起部分電價漲價，主要針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，高壓用電調漲為3.1039元／度，特高壓調整為2.5707元／度，但是排除農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶。

另外，有關住宅用電1001度以上，排除使用維生輔具的身障家庭，調漲9％，時代力量黨團認為，此舉是將工業電價朝合理化方向的適時調整。

時代力量黨團指出，過去以全民補貼工業用電大戶的不合理情形，非但無法反映實際資源成本價格，也難以進一步推動用電大戶節電節能改造。為了促進台灣供電及用電環境的健康發展，時力黨團認為除了適時調整工業用電大戶電價，經濟部及台電更應積極面對電網脆弱等問題。

時代力量黨團表示，今年3月3日大停電過後，政府承諾4月底前會提出千億電網計畫，解決台灣長期電網脆弱度的問題，在4月底承諾跳票之後，政府又聲稱5月底前可以提出相關計畫，但時至今日仍不見計畫初稿。

時代力量黨團說，穩定的供電品質是民生與產業界對台電最大的期望，用電戶也希望一分錢、一分貨，在付出較高費用的同時，也務必提供該有的用電品質。

時代力量黨團也說，經濟部近日公告的《再生能源法展條例》修法草案，對於儲能、地熱與綠電發展等有所幫助，請務必在下個會期儘速完成行政院審議程序，將法案送到立法院討論，儘速完成修法工作。

時代力量黨團表示，過去最讓人詬病的是，綠電價格與再生水價格遠高於一般水、電價，對於願意落實社會企業責任的大、中小企業等，都會有所卻步，甚至也有有意購買卻買不到的情況。

時代力量黨團建議，政府過去編列大筆預算在開發相關資源，但是採購價格上卻沒有明顯的成效，透過這次調整用水、用電大戶價格調整之際，務必更積極強化綠電與再生水資源的供應與量能，使再生循環趨於常態。