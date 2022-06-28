高嘉瑜曬電費單「睡覺沒開電風扇」　用電度數曝光網驚：有味道

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

經濟部27日召開電價審議委員會，決議住宅用電1001度以上將調漲9％，但每個月千度以下很難達標嗎？民進黨立委高嘉瑜就曬出自己7月份電費帳單，表示她至今睡覺都沒開冷氣、電風扇，網友一看紛紛喊，「一般住家夏季不可能」，也有人想到高嘉瑜家裡泛黃的枕頭，忍不住說「隱隱約約有味道的文字⋯⋯」。

在國際能源價格高漲下，經濟部拍板調整電價，高壓及特高壓用電大戶調漲15％，但農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲；住宅用電1001度以上調漲9％；其餘民生用電則不調漲。經濟部次長林全能強調，此次調漲幅度低於前朝，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，為影響最小的電價方案。

高嘉瑜則曝光自己7月份的電費帳單，本期用電度數為771度，去年同期為的868度，「不是每個月用電超過1000度的大戶」，但她也說至今晚上睡覺都沒有開冷氣，連電風扇都是關著。

▲高嘉瑜電費單。（圖／翻攝臉書）

不少網友認為，「一般住家夏季月怎麼可能每月電費不超過1000度，開個冷氣加一些冰箱電腦電視數據機一定超過，就算變頻也沒用一樣超過，除非是那種小套房才有可能」、「這是單人的用電量嗎？一家4口應該就超過了吧」、「妳是不是都跑回娘家吹冷氣」、「感覺有再開冷氣的家戶很容易就超過1000了」、「連電風扇都沒開，你是不是靠冷笑話降溫的？」。