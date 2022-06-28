恩恩案時序造假？指揮中心要新北給報告　衛生局：收到函會盡快回覆

▲新北市衛生局長陳潤秋。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

記者崔至雲／新北報導

新北染疫過世男童「恩恩」事件延燒，民進黨立委質疑，新北市衛生局提供給中央流行疫情指揮中心時序表完全在說謊。指揮中心發言人莊人祥還原當時接獲資訊息時序，另表示將請新北市提供報告。對此，新北市衛生局回應，只要收到中央來函，會依照來函內容儘速回覆。

恩恩父親27日透過政論節目表示，他看見民進黨立委林楚茵公布的時序表後滿腹疑惑，認為應是新北市衛生局提供2種版本時序表給CDC，CDC有必要說明並釐清恩恩送醫的時序問題。

恩恩父親呼籲，1922與CDC應提供橫向通聯和時序表，而這是他在5月27日就依《政府資訊公開法》要求提供的資料，1922和CDC公布這些資訊有助釐清真相。他強調，這跟政治口水沒有關係，不需要加油添醋，只要把新北市衛生局提供給CDC的時序版本交出來即可，畢竟這已是事實，更是一條人命。

莊人祥回應，為了釐清相關事證，以利向家屬清楚說明，指揮中心將請新北市衛生局提供真實事件報告還原事實經過。

對此，新北衛生局長陳潤秋回應，事件發生後，衛生局全力投入協助治療與關懷，關與整個過程，新北與中央一直持續交換資訊不斷討論，新北與中央都分別召開兒科就醫指引專家會議，討論兒童緊急就醫及治療指引，中央也在4/20公布放寬就醫規範。

陳潤秋強調，只要收到中央來函，會依照來函內容儘速回覆。

