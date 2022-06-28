LIVE／恩恩爸獲吹哨者爆料稱「早知延誤」　侯友宜最新說明

記者崔至雲／新北報導

恩恩爸27日深夜再度發文指出，自己獲得吹哨者提供的新北市衛生局副局長許朝程的署名信，文中顯示確實有延誤就醫治療的狀況，要求新北衛生局拿出數據，證明事發當天衛生所真的很忙。新北市政府將在下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，侯友宜將親自現身新北市最新狀況《ETtoday東森新媒體》全程直播。

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

對於恩恩爸爸的疑問，新北市長侯友宜今（28日）上午表示，家屬的心情完全可以理解，一早已指示衛生局對外好好說明，讓大家能夠了解。

衛生局發3點聲明澄清：

一、任何生命的消逝都令人不捨悲痛，我們能理解家屬的心情與想法。

二、許副局長基於公衛專業，兩年多來防疫期間會不定期與各醫院分享疫情變化及觀察，對於許副局長的觀點與建議我們予以尊重。

三、本土疫情從3月底基隆小吃店群聚感染爆發後輻射擴散，新北首當其衝，確診病例快速攀升，都需靠醫療及公衛人員全力努力。

新北市4/14當天確診人數達360人、居隔1萬多人是全國最多，當時中央防疫仍採取清零政策，確診者、接觸居隔者的疫調、匡列、採檢、送醫及民眾各種相關問題都由衛生局、衛生所處理，所有相關工作都是持續不斷累積，需要反覆多次聯繫，並非一通電話就能解決，所有公衛人員都是竭盡所能，全力以赴。

衛生局副局長許朝程說明：

一、從去年到現在整個防疫過程中，對醫療體系的病床的徵用與整備工作，我的語意從來都是希望大家一起努力，也要求也拜託醫院院長一起暢通醫療體系的任何一個環節，不要讓任何可能發生延誤就醫的情況發生。

二、與急救責任醫院院長們交流的內容，也強調因應疫情海嘯即將到來，新北率先啟動居家照護對於保全醫療量能的重要性，及提醒醫院做好徵用病房的準備，希望醫院齊心合力確保醫療體系不崩潰。

