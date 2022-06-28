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恩恩爸怒！問新北「到底忙在哪？」　衛生局：工作量都不斷增加

▲▼新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／新北報導

中和2歲童恩恩因確診重症死亡案遲遲未落幕，恩恩爸昨天（27日）深夜再度發文，稱有1位吹哨者向恩恩爸透露，新北市衛生局副局長許朝程在4月17日發了訊息給新北市轄下各大醫院的院長，簡訊中確實顯示有延誤就醫治療的狀況。恩恩爸要求衛生局長陳潤秋拿出證據和數據來說明中和衛生所當天到底是忙在哪裡？稍早，新北市召開疫情記者會，並回應恩恩爸疑問。

新北市衛生局發言人高詩琪回應，國內疫情兩年多來，大家都知道，確診病例數不是平均分散在各區域，人口密集程度及移動頻繁都是影響原因。

高詩琪指出，4/14新北市當日確診人數360人、其中中和區確診數63人，全市居隔人數1萬多人、中和區1300多人。這些都是要靠衛生所所有人員負責處理確診者服務及接觸者追蹤關懷，包括疫調、個案資料上傳維護、同住者、職場及學校匡列、開立居隔單、設定電子圍籬、安排採檢、安排防疫計程車，居隔者10日追蹤關懷、快篩檢測回報及民眾諮詢各種防疫相關問題服務。

高詩琪表示，這些工作都是一天一天不斷累積增加，公衛人員都是堅守岡位竭盡所能、全力以赴。本案相關資料包括同仁出勤工作紀錄都送交司法單位，由公正第三方進行調查。

針對外界希望新北市提供恩恩事件報告，還原事情經過？衛生局長陳潤秋回應，事件發生後，衛生局全力投入協助治療與關懷，關與整個過程，我們與中央一直持續交換資訊不斷討論，新北與中央都分別召開兒科就醫指引專家會議，討論兒童緊急就醫及治療指引，中央也在4/20公布放寬就醫規範。只要收到中央來函，會依照來函內容儘速回覆。

對於恩恩爸認為，新北市企圖掩蓋疏失，恐將新北市提告？市長侯友宜也表示，家屬心情完全可以理解，在司法調查部分，一定會全力配合調查。
 

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恩恩案吹哨者衛生局侯友宜

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