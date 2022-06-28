苗栗竹南稻田水閘門被偷　里長憂汛期海水倒灌...盼裝防盜門

▲竹南港墘里水閘門被偷，里長憂心汛期海水倒灌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

目前正值颱風防汛期間，苗栗縣竹南鎮鄰近中港溪出海口的港墘里，卻傳出兩處水閘門被偷，里長擔心如果不重視這個問題，今天偷小的明天偷大的，一旦颱風來海水倒灌，後果將不堪設想。

竹南鎮港墘里靠近中港溪出海口有多處農田，這個地區近日就有2個水閘門被偷，目前第一期稻作已經結穗，農民只能暫時用木板隔水防止水流進入農田，當地港墘里里長林裕章說，大大小小的水閘門就超過30多個，而且水閘門只要解開兩顆螺絲就可搬走，他建議水利單位做一個能夠防盜的水閘門。

里長強調，以前就發生過水閘門被偷，海水倒灌進農田造成損失，如果不遏止，今天偷小的明天就會偷大的，希望警方能盡快抓到兇手。

轄區竹南警分局表示，目前已經循線查獲嫌疑人，但嫌犯否認偷竊，監視器也只拍到一台機車經過，不足以當成證據。

依據水利法第91條所定「毀損或竊盜興辦水利事業之建造物或其他水利設備者」之罪，毀損、或竊盜者，除限令修復或賠償外，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3000元以下罰金；因毀損或竊盜致釀成災害者，處7年以上有期徒刑；其情節重大且危害多數人之生命財產者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

▲▼竹南港墘里水閘門被偷，里長憂心汛期海水倒灌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竹南港墘里鐵質水閘門被偷，農民只能暫時利用木板擋水。（圖／記者蔡文淵翻攝）