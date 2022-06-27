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社會 社會焦點 保障人權

西濱公路機車擦撞貨車！騎士摔稻田滿身泥　左腿骨折送醫

記者蔡文淵／苗栗報導

西濱公路苗栗縣竹南焚化爐路口上午發生機車騎士與貨車擦撞，機車騎士掉下2米深的田裡，消防隊到場以長背板、頸圈固定傷者，利用人力接駁的方式搬運至路面上救護車送醫，傷者左小腿有2處撕裂傷，疑似骨折。

▲▼西濱公路竹南焚化爐附近機車犁田，救護人員將傷者以接駁方式人力搬運上車送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲西濱公路竹南焚化爐附近機車犁田，救護人員將傷者以接駁方式人力搬運上車送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

竹南消防分約11時許接獲報案，西濱公路南下竹南焚化爐路口發生交通意外，破壞器材車到場發現有機車和騎士摔落路旁2米深的稻田裡面，救護人員評估傷者狀況，以頸圈和長背板固定傷者，用人力接駁方式將傷者搬運至路面上救護車送醫。

警方調查，25歲的李姓機車騎士，往南騎在西濱公路面慢車道上，和一部由29歲陳姓男子所駕駛欲右轉的小貨車擦撞，機車失控，穿越排水溝摔落路旁2米深的稻田裡，李姓騎士滿身泥水，左小腿有2處撕裂傷，疑似骨折，所幸沒有生命危險。

警方指出，這次意外有可能是搶快惹禍，西濱公路路幅寬、視野好，還是要遵守相關速限，才能確保行車安全，由於附近沒有監視器，會依據雙方陳述釐清事故原因和肇責。

▲▼西濱公路竹南焚化爐附近機車犁田，救護人員將傷者以接駁方式人力搬運上車送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼西濱公路竹南焚化爐附近機車犁田，救護人員將傷者以接駁方式人力搬運上車送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼西濱公路竹南焚化爐附近機車犁田，救護人員將傷者以接駁方式人力搬運上車送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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