監委兒遭控持刀痛毆股東！一度傳警吃案...上法院結局神反轉

記者黃宥寧／台北報導

監察委員鴻義章之子鴻戎和陳姓股東合開居酒屋，去年陳男幾杯黃湯下肚後，認為薪水有問題，質問鴻男並持料理刀，雙方一路扭打到店外，導致陳男受有頭皮等傷，因此報案，但陳指控警方未給「受理案件證明單」疑警方吃案，一度鬧上媒體版面，檢方偵查後依傷害罪將鴻戎起訴，法院審理時，2人達成和解，陳男撤告，士林地院判公訴不受理。

去年11月，1名女網友PO文指出：「我這邊有一個士林日式餐廳遭股東傷人的重傷害案件，鴻姓被告那邊的父親是某政黨的重要人物」她表示，警方從案發到現在完全沒有照正常辦案程序走，以她的陳姓友人傷勢加上鴻男持刀，根本就是想致人於死地，最少要以重傷害或是以殺人未遂送辦才合理，但警方卻以一般傷害受理，連報案三聯單都沒拿到，更將扣案的兇刀還給犯嫌；更進一步爆料，陳男現在很害怕自己的案件被吃案，因鴻姓父親勢力可能會「重案輕判」，最後更懇請大家讓台灣的司法，不要因個人家族勢力而導致蒙羞。

根據警方調查發現，陳姓被害人與鴻戎（30歲）均為文林路同為某日式餐廳股東，陳男在店擔任內場職位，幾杯黃湯下肚後，陳突然對鴻表示「薪水怎麼那麼少」並衝進廚房拿出料理刀，鴻見狀問「你要戳我嗎？」，陳則回「我戳自己！」，鴻見陳失控，勸他「這是自己店，很多客人在看不要鬧」，陳因情緒過於激動，開始持刀劃傷左手臂，鴻擔心陳失控也拿一旁板凳自衛，雙方發生扭打。

▲監察委員鴻義章之子鴻戎因痛毆合夥股東躍上媒體版面。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

至於，臉書爆料指控未送重傷、殺人未遂及刀械未查扣，警方表示，因刀械為陳男自殘所用，鴻男並無持刀攻擊，故未查扣，至於三聯單部分也已補發，調查後確定有疏失，也依規定懲處製作筆錄員警，並將全案函送地檢署偵辦。



鴻戎事後被檢方依傷害罪起訴，士林地院開庭時，陳姓股東與鴻戎達成和解，陳男也表示願意撤告，因傷害罪為告訴乃論，法官故判公訴不受理；但鴻戎今年2月因割毀後港里長紀建漢架設的看板頭像遭起訴，恐怕還有一段訴訟路要走。