　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

監委兒遭控持刀痛毆股東！一度傳警吃案...上法院結局神反轉

記者黃宥寧／台北報導

監察委員鴻義章之子鴻戎和陳姓股東合開居酒屋，去年陳男幾杯黃湯下肚後，認為薪水有問題，質問鴻男並持料理刀，雙方一路扭打到店外，導致陳男受有頭皮等傷，因此報案，但陳指控警方未給「受理案件證明單」疑警方吃案，一度鬧上媒體版面，檢方偵查後依傷害罪將鴻戎起訴，法院審理時，2人達成和解，陳男撤告，士林地院判公訴不受理。

去年11月，1名女網友PO文指出：「我這邊有一個士林日式餐廳遭股東傷人的重傷害案件，鴻姓被告那邊的父親是某政黨的重要人物」她表示，警方從案發到現在完全沒有照正常辦案程序走，以她的陳姓友人傷勢加上鴻男持刀，根本就是想致人於死地，最少要以重傷害或是以殺人未遂送辦才合理，但警方卻以一般傷害受理，連報案三聯單都沒拿到，更將扣案的兇刀還給犯嫌；更進一步爆料，陳男現在很害怕自己的案件被吃案，因鴻姓父親勢力可能會「重案輕判」，最後更懇請大家讓台灣的司法，不要因個人家族勢力而導致蒙羞。

根據警方調查發現，陳姓被害人與鴻戎（30歲）均為文林路同為某日式餐廳股東，陳男在店擔任內場職位，幾杯黃湯下肚後，陳突然對鴻表示「薪水怎麼那麼少」並衝進廚房拿出料理刀，鴻見狀問「你要戳我嗎？」，陳則回「我戳自己！」，鴻見陳失控，勸他「這是自己店，很多客人在看不要鬧」，陳因情緒過於激動，開始持刀劃傷左手臂，鴻擔心陳失控也拿一旁板凳自衛，雙方發生扭打。

▲▼士林日式餐廳遭股東傷人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲監察委員鴻義章之子鴻戎因痛毆合夥股東躍上媒體版面。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

至於，臉書爆料指控未送重傷、殺人未遂及刀械未查扣，警方表示，因刀械為陳男自殘所用，鴻男並無持刀攻擊，故未查扣，至於三聯單部分也已補發，調查後確定有疏失，也依規定懲處製作筆錄員警，並將全案函送地檢署偵辦。

鴻戎事後被檢方依傷害罪起訴，士林地院開庭時，陳姓股東與鴻戎達成和解，陳男也表示願意撤告，因傷害罪為告訴乃論，法官故判公訴不受理；但鴻戎今年2月因割毀後港里長紀建漢架設的看板頭像遭起訴，恐怕還有一段訴訟路要走。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
公審砸杯爸被洗一星　當時的「波霸鮮奶」飲料店不賣了
別忘申請！新冠補助、理賠盤點　6大QA一次看
畸戀女高中生害她身亡！　狼師遭重判下場曝
快訊／午後開炸！11縣市大雨特報　大雷雨範圍出爐
快訊／綠營台東劉櫂豪將出線！　賴坤成嘆真心換絕情
富邦勇士2連霸優惠來了　「超過60家」共襄盛舉！
到底該不該打第4劑？台大醫：別太期待　2情況可不打
快訊／莊人祥：7月降到萬例！　8月因BA.4、BA.5上揚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

正妹睡夢中感覺癢癢！雙腿間冒顆頭「伸舌狂舔」　她嚇壞崩潰痛哭

魔戒卡住小拇指...女子急求助　消防員出手「5分鐘解套」

騎士急剎打滑自摔　膀胱＋髖臼髕骨破裂…消防員堅持送醫救回一命

監委兒遭控持刀痛毆股東！一度傳警吃案...上法院結局神反轉

《ETtoday》實測！店員複誦+螢幕秀品項　還原砸杯爸點餐過程

點線香沒入香爐卻插陽台門口　餘燼釀大火燒毀鄰居家2層樓

兒淚訴「爸爸不是殺人犯」！翁悶死臥床病妻　一審輕判2年半

髒亂慘狀曝！苗栗男透天厝養40隻狗沒在顧　破門臭氣沖天嚇跑人

男偷3陸龜臉書PO文轉賣　屏東警民合作6小時破案

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

正妹睡夢中感覺癢癢！雙腿間冒顆頭「伸舌狂舔」　她嚇壞崩潰痛哭

魔戒卡住小拇指...女子急求助　消防員出手「5分鐘解套」

騎士急剎打滑自摔　膀胱＋髖臼髕骨破裂…消防員堅持送醫救回一命

監委兒遭控持刀痛毆股東！一度傳警吃案...上法院結局神反轉

《ETtoday》實測！店員複誦+螢幕秀品項　還原砸杯爸點餐過程

點線香沒入香爐卻插陽台門口　餘燼釀大火燒毀鄰居家2層樓

兒淚訴「爸爸不是殺人犯」！翁悶死臥床病妻　一審輕判2年半

髒亂慘狀曝！苗栗男透天厝養40隻狗沒在顧　破門臭氣沖天嚇跑人

男偷3陸龜臉書PO文轉賣　屏東警民合作6小時破案

勞資爭議「調解人」是關鍵！　勞動部修正規定維護品質

水龍捲4分17秒影像曝！從生成到消失　海釣船長：1天看3個

世界上最遙遠的距離！　貪吃貓抵抗誘惑「食物前卡頭睡」媽笑翻

國民黨：不接受陸稱台海「內海」　但美稱國際水域法律上站不住腳

一路好走！3歐告燦笑與「歸西作品」合照　爸無奈：我也要歸西

HTC元宇宙手機「Desire 22 Pro」登場！售價11990元、7／1起開賣

宜蘭+870！確診數跌破千　縣府公告校園暑期活動防疫指引

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

確診地圖曝光！新北累積破82萬例　莊人祥估8月後新一波疫情來襲

陳菊率隊巡察國家衛生研究院　監委關注快篩試劑一劑難求

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

社會熱門新聞

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

無照女騎士左切！遭後方機車一撞…腿骨粉碎

人夫愛上唎酒師　秒認「我在追她」

「陽明醫哥」外遇護理師　嗆妻自生自滅

遭老公好友性侵　斷片人妻醒來：怎麼都是大便　

快訊／台中滷肉飯店命案！主嫌藏匿墾丁民宿落網

人夫同居女同事　瞎扯3千元「分租雅房」

台北董事長遭押逼簽1.5億本票　竟是律師下指導棋

關陽台躺屎尿堆凌虐　桃園夫妻打死失智父

獨／直播時遭嗆爆　鄧佳華按鈴告謝和弦

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

即／萬丹泥火山又噴了！泥漿翻滾濺半人高

桃園好市多濺血！背心男口罩未戴好被糾正竟揮刀

店員做錯飲料...二寶爸怒摔：講兩次了

更多熱門

相關新聞

高雄男兩度硬上前妻　賠68萬換免關

高雄男兩度硬上前妻　賠68萬換免關

高雄市一名人夫阿強（化名）與前妻離婚後3個月仍戀戀不忘，竟請友人將前妻騙出，恐嚇「我有你的不雅影片，不跟我去開房間，我就把影片外流」，將前妻強行載到摩鐵性侵兩次，事後阿強遭逮起訴，一審法官依強制性交、強制罪分別判他4年10個月和1年有期徒刑，阿強不服上訴，也趕緊拿出68萬元與前妻和解，高雄高分院審理後，改判阿強徒刑2年，緩刑5年。

男大生控男師摸乳頭解褲　法官判無罪

男大生控男師摸乳頭解褲　法官判無罪

醉父持刀對兒亂揮　警噴辣椒水壓制

醉父持刀對兒亂揮　警噴辣椒水壓制

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝

男坐小黃生悶氣　路人一句話他狂刺對方

男坐小黃生悶氣　路人一句話他狂刺對方

關鍵字：

監委兒傷害和解士林法院鴻戎

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面