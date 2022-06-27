「我有你的不雅影片」高雄男恐嚇前妻兩度硬上　賠68萬換免關

▲高雄人夫離婚後性侵前妻兩次遭判刑。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名人夫阿強（化名）與前妻離婚後3個月仍戀戀不忘，竟請友人將前妻騙出，恐嚇「我有你的不雅影片，不跟我去開房間，我就把影片外流」，將前妻強行載到摩鐵性侵兩次，事後阿強遭逮起訴，一審法官依強制性交、強制罪分別判他4年10個月和1年有期徒刑，阿強不服上訴，也趕緊拿出68萬元與前妻和解，高雄高分院審理後，改判阿強徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，阿強和前妻是在2020年2月27日離婚，同年6月8日阿強以追討債務為由，請友人約出前妻，友人離去後，阿強就把前妻推上車子後座，開車前往摩鐵。

路上，阿強恐嚇說「我有你的不雅影片，不跟我去開房間，我就把影片外流」、「你敢出聲音就掐死你」，進入摩鐵後，阿強竟用膠帶把前妻綁起來，再恐嚇「不聽我的話就讓你死在這裡，反正也沒人知道」，前妻只好乖乖就範，被阿強性侵兩次，阿強還拍下不雅影片和相片。

前妻趁隙逃出後告訴男友，報警抓到阿強，事後依強制性交、強制罪將他起訴，一審時阿強否認犯行，被法院分別判處4年10個月和1年有期徒刑。

阿強不服上訴，高雄高分院審理期間，阿強辯稱案發當天2人才剛離婚3個多月，對前妻仍有愛戀，一時失控才會對她性侵，表示悔悟，坦承全部犯行，此外，阿強也與前妻達成68萬元的民事和解，並全部賠付。

前妻則具狀表示願意原諒阿強，並請求法院從輕量刑，讓阿強緩刑不用被關，好可以照顧兩人的小孩，法官審酌阿強有進行事後彌補，犯後態度尚可，因此撤銷原判決，改判他徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應參加法治教育課程10場次，全案可上訴。