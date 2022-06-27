內湖碧山巖看夜景變調　男大生控男師摸乳頭解褲...判無罪理由曝

▲北市擔任某大學簡姓男老師遭控猥褻男學生，遭起訴丟職，士林地方法院審理後判無罪。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

還清白！簡姓男子擔任北市某私立大學兼任老師，教授國文通識課程，遭控開車載1名男大生到內湖碧山巖看夜景，利用2人獨處，簡師在車上表示要幫男大生「看手相及按摩」，卻將手往男大生鼠蹊部移動，甚至觸碰乳頭猥褻得逞，被依利用權勢猥褻罪起訴丟職。士林地院審理後，認為男大生指述有瑕疵且無補強證據，判簡男無罪。

該名44歲簡姓兼任教師，在學校教授大一通識課程，2019年10月30日時，他邀約男大生阿奇（化名）一起到中山區日本家庭式連鎖餐廳用晚餐，用餐結束結束後，簡師提議開車到碧山巖看夜景。

阿奇不疑有他便答應邀約，豈料在車上時簡師竟以看手相、按摩為由，先將手放在阿奇膝蓋上作出推拿動作，緩緩往上按壓到鼠蹊部，並要求阿奇指出2個乳頭中心位置，甚至要求阿奇解開褲子；簡師隨即摸胸再摸乳頭，又將手伸進褲子內猥褻得逞。

阿奇見狀相當慌張，當下不知道該如何是好，只好說自己想上廁所並要求老師開車載他到捷運站搭車回家，事後阿奇也向校方性別平等教育委員會提出申訴，經由社工告發後，警方交由婦幼隊受理偵辦。

簡向法官喊冤表示，他與阿奇在碧山巖時，「沒有看手相或按摩，只有純粹示意穴位、隔著衣服指給他看」，沒有按摩、按壓、碰觸到阿奇乳頭等動作，更沒要求阿奇解開褲子的扣子。

簡師委任律師辯護指出，他僅是示意穴位而已，過程中沒有實際觸碰阿奇鼠蹊或私處，性平調查委員也承認阿奇比較敏感，或有其他想法或認知，但這並非法律應介入處罰行為。

法官審酌，阿奇接受學校性平會調查時，提出犯案順序與偵審中的說詞不同，認阿奇證詞有瑕疵，加上全案沒有其他補強證據，故判簡男無罪。全案可上訴。