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女友閃人男獨留小黃生悶氣　路人一句「看三小」他狂刺對方肚子

▲▼男子搭小黃與女友吵架，女友當場離去，又被少年嗆聲，心生不滿直接持刀刺傷少年。（圖／畫面翻攝Google Map）

▲男子搭小黃與女友吵架女友當場離去，又被少年嗆聲，心生不滿直接持刀刺傷少年。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市1對情侶搭乘小黃行經西門町時，因細故在車上爭執，女友憤而下車，但1名路過的少年經過，與留在車上生悶氣的男友互看，少年嗆「看三小」還想打開車門將男友拉下車，原本氣憤的男友見少年企圖進入小黃，直接掏出身上的美工刀刺傷少年腹部，隨即直接搭小黃離開，警方在4小時後逮捕男友。

警方調查，30歲的丁姓男子在22日晚上與女友搭計程車，行經北市萬華區西門町時，因細故在車上發生爭執，最後女友憤而下車離去，留丁男在車上生悶氣，但1名17歲的吳姓少年路過，與車上的丁男互瞄一眼。

吳姓少年更上前嗆丁男「看三小」，甚至還想拉開車門要將丁男拉出來理論，坐在小黃內的丁男，原本正在盛怒的情況下，思考如何勸慰女友，沒想到又被吳姓少年嗆聲。

且吳姓少年自認被冒犯，還直接想拉開車門進入小黃內與丁姓男友爭論，沒想到丁見到吳姓少年企圖進入車內，直接掏出身上的美工刀，朝著吳姓少年腹部猛刺。

遭刺的吳姓少年直接蹲坐路邊，丁姓男子也立刻要求運將把車駛離現場，最後警方獲悉後趕往現場，發現吳姓少年右側腹部有刀傷，立刻送醫救治，所幸包紮後並無大礙。

警方調閱監視器鎖定小黃逃逸路線，並在23日清晨4時許，於北市大同區延平北路逮捕丁姓男子，丁坦承有持刀刺殺吳姓少年，但是強調是因為對方莫名其妙衝過來，加上當時正在盛怒之下，所以才持刀反擊，訊後也依傷害罪嫌送辦。

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