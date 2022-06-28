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社會 社會焦點 保障人權

警政署長陳家欽最後一次主持會報　感性致謝這群人無悔相挺

記者張君豪／台北報導

警政署長陳家欽傳出23日向內政部遞出提前退休申請，28日下午主持任內最後一次的署務會報，他感性發言，感謝全國警察同仁在他任內4年9個月期間，與他站在一起維護台灣治安、保障社會秩序；他同時感謝家人，「當我退休時、我腦海中第一個影像就是回到家、打開門向我太太說我回來了！」他說，大部分的警眷都是警察執法最大的後盾，也為了警察獻身治安工作犧牲奉獻，向全國警察的眷屬致上最高敬意。

▲警政署長陳家欽退休前夕28日主持最後一次署務會報、感性發言致謝警眷、及力挺警察的企業家。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽退休前夕、28日主持最後一次署務會報，感性發言致謝警眷、及力挺警察的企業家。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，陳家欽指出，感謝企業界對警察執法的支持，包含警察之友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一，對警光獎、模範警察、破獲毒品、打詐工作每年至少捐獻500萬獎金，甚至加碼到1千萬元，對基層同仁工作士氣鼓舞頗大；警政署統計，陳家欽任期內，警察之友總會捐獻7千多萬，都花在警界基層的獎金或因公涉訟、急難救助上。

▲警政署長陳家欽退休前夕28日主持最後一次署務會報、感性發言致謝警眷、及力挺警察的企業家。（圖／記者張君豪翻攝）

陳家欽指出，看到媒體點名他提早退休，他自覺相當震撼，「其實我就有準備，心理一直有準備，什麼時候才要劃下句點，一直在思考，怎麼樣才對警察大團隊是有利，有助人事安定、穩定，對新署長接任能安定」，他強調有責任交棒，因為不少同仁提前到今年6月30日退休，警界高階管理層明年1月將有一波退休潮，他有責任去穩定交棒，維持警察大團隊順利運作。

陳家欽點出，如果他明年1月交棒退休，「人事佈局新署長誰來幫他扛？我很單純想讓警察人事安定，協助人事穩定，是我最大考量」，再次澄清日前媒體報導對他提前退休的諸多揣測；他呼籲警界團結、不要人云亦云，「我的想法、做法很簡單，為了團隊而已。」

陳家欽致詞最後，期許警界未來的工作重點：科技犯罪已成為未來治安挑戰，相關配套如何應處沒辦法在我任內完成，但已跨出第一步」刑事局科偵中心已同意成立，未來報到行政院、考試院進行組改修法、預算編列還要溝通，有待新署長帶領同仁努力，把科技犯罪的挑戰，必須做最好的打擊策略。

陳家欽並依警政署長屆退交接前慣例，在28日傍晚下班時巡視警政署內各科室同仁、彼此勉勵，並接受下屬的送別關懷，完成歷屆署長交棒前夕慣例巡行的道別。

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