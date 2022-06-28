18歲男遇情敵攔車！4煞強拖下車長棍「狠打手掌」　他斷骨送醫

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名于姓男子（18歲）27日凌晨，搭乘計程車欲返家途中，碰巧遇見先前有糾紛黃姓男子，黃男開車載3友人尾隨于男，直到行經至過港路時，將計程車攔停，把于男拉下車，持塑膠長棍毆打後離去，于男趕緊搭車到醫院救治，家屬得知報警，警方循線通知黃男等4人到案說明後，全案依聚眾鬥毆等罪偵辦。

▲男凌晨搭小黃返家慘遇攔車，4煞持塑膠長棍狠毆打手掌骨折。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，于姓男子因涉入友人感情糾紛，與黃男等人曾發生過肢體衝突，27日凌晨4時許，搭計程車欲返家途中，碰巧被黃男發現，並開車一路尾隨，行經至暖暖區過港路，將計程車攔停，把于男拉下車。

黃男等4人持塑膠長棍，毆打于男雙手掌，打到手掌骨折後離去；于男因手部疼痛，再搭著計程車到醫院就醫，家人趕到醫院查看後，趕緊報警處理。

▲于男搭車欲返家途中，碰巧被黃男發現，並開車一路尾隨。

警方獲報後，由偵查隊與轄區八堵所組專案小組調查，立刻調閱現場監視器畫面，鎖定犯案車輛，聯繫到車主後，即刻通知黃男等4人到案說明，並起出毆打于男用的塑膠長棍。警詢後，全案依聚眾鬥毆等罪，將黃男等人函送基隆地檢署偵辦。

基隆警第三分局再次呼籲，警方絕不容許街頭暴力事件發生，若有發生必定嚴辦到底，絕不寬貸。

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