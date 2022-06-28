　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昔喊找到便宜天然氣今卻漲電費　王美花被抓「自打臉打不完」

▲▼電費,夏日電價,民生用電,限電,能源價格,節能減碳,台電,停電,節電,跳電,電表,電價調漲,備轉容量。（圖／記者李毓康攝）

▲電價調漲。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

經濟部日前召開電價審議委員會決議電價平均漲幅8.4%，住宅用電每月千度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6項產業及高中以下學校電費則不調整。對此，台北市議員王鴻薇27日透過臉書發文質疑，經濟部長王美花今年3月才說天然氣和燃煤都已找到替代貨源，價格比俄羅斯便宜，為何還要漲電價？她批評，民進黨能源政策胡搞瞎搞，永遠都是老百姓在買單。

王鴻薇指出，經濟部拍板電價漲幅，必然會進一步推升已經居高不下的物價。而回顧過去短短半年內，王美花對於電力、電價的說法，一變再變、不斷自我打臉。

王鴻薇表示，今年1月對鴻海集團創辦人郭台銘說台灣會缺電，王美花掛保證說不會，還要跟郭台銘對賭雞排，結果3月迎來全台大停電，最近受訪更透露自己睡覺、辦公室都不敢開冷氣。她質疑，到底缺不缺電？如果不缺電，王美花為何對外苦口婆心說睡覺不開冷氣？

王鴻薇表示，今年3月大家擔心俄烏戰爭帶動電價上漲，立委高金素梅質詢天然氣電價高漲將提高發電成本，王美花出來掛保證，天然氣和燃媒都已經找到替代貨源，價格甚至「比俄羅斯還要便宜」，但既然買到的天然氣比俄羅斯還便宜，為何要調漲電價？

王鴻薇表示，王美花又說受俄烏戰爭影響，燃料成本上升3、4倍，但「妳不是說找到比俄羅斯便宜的貨源嗎？怎麼又上漲3、4倍了？是3月的你說謊，還是現在的你在說謊？」

王鴻薇表示，停電、缺電都是現在進行式，沒有穩定的電力，卻還要面臨電價上漲，甚至帶動整體物價再度往上衝。民進黨能源政策胡搞瞎搞，高官面對缺電、電價問題胡說八道，政務官不必負責，永遠都是老百姓在買單。

根據經濟部電價審議委員會決議，高壓及特高壓用電大戶調漲15％，但農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲；住宅用電1001度以上調漲9％；其餘民生用電則不調漲。次長林全能強調，此次調漲幅度低於前朝，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，為影響最小的電價方案。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
最新熱帶擾動誕生！雙颱共舞機會增　颱風等級曝光
高嘉瑜睡覺不開冷氣、電風扇！　網一看電費單驚：不可能
墾丁「絕世美尻」本尊現身！　性感辣照曝光
PTT「陽明醫哥」外遇護理師　還罵空姐妻：跟女兒自生自滅！
台股突下殺百點、下單App大當機！　股民崩潰哀號
LIVE／屏東億元男徵女旅伴條件驚人　起底超狂徵友史
屏東徵婚男又來了！　徵女伴出國：玩出感情我負責
爆回歸《神鬼奇航》？　強尼戴普火大嗆迪士尼
直接開冷氣錯了！　上車熱爆「先按1鍵」內行認證：還省油
人夫同居女同事！瞎扯3千元「分租雅房」　正宮一招逆襲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣訪美首日見僑胞　「他們是中華民國在海外最堅強力量！」

高嘉瑜曬電費單「睡覺沒開電風扇」　用電度數曝光網驚：有味道

吐瓦魯退出海洋大會抗議中國打壓　民進黨團譴責聯合國受政治控制

蔡壁如細數陳時中防疫缺點　「相信台北市選民具辨別優劣的能力」

昔喊找到便宜天然氣今卻漲電費　王美花被抓「自打臉打不完」

電費凍漲6年今1次漲回本　民進黨挨酸：新台灣模式

陳時中參選台北市長變「落跑指揮官」？　侯友宜：應堅守個人崗位

賴清德腰椎手術休息1天就排2行程　叮嚀國人「要注意正確坐姿」

工業用電大戶電價漲15％　侯友宜憂「將轉嫁給民眾」：政府應苦民所苦

今年已開罰942萬元！北市抓「日租套房」創新高　業者受罰竟還想銷單

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

「新好男孩」夢幻聯動「西城男孩」　合體飆唱經典！網陶醉：根本回憶殺

江啟臣訪美首日見僑胞　「他們是中華民國在海外最堅強力量！」

高嘉瑜曬電費單「睡覺沒開電風扇」　用電度數曝光網驚：有味道

吐瓦魯退出海洋大會抗議中國打壓　民進黨團譴責聯合國受政治控制

蔡壁如細數陳時中防疫缺點　「相信台北市選民具辨別優劣的能力」

昔喊找到便宜天然氣今卻漲電費　王美花被抓「自打臉打不完」

電費凍漲6年今1次漲回本　民進黨挨酸：新台灣模式

陳時中參選台北市長變「落跑指揮官」？　侯友宜：應堅守個人崗位

賴清德腰椎手術休息1天就排2行程　叮嚀國人「要注意正確坐姿」

工業用電大戶電價漲15％　侯友宜憂「將轉嫁給民眾」：政府應苦民所苦

今年已開罰942萬元！北市抓「日租套房」創新高　業者受罰竟還想銷單

媳婦下體被婆家人看光！老公進產房狂拍照　還秒傳家庭群組

台灣跟著各國漲電價合理？　國外電價還受市場供需影響

還在醉！男酒駕被逮承認「今年第3次」　警方一查發現：不只啦

新台17線最快2025年通車　兩大受惠區段房價將上攻

江啟臣訪美首日見僑胞　「他們是中華民國在海外最堅強力量！」

金曲頒獎嘉賓名單超狂！小S撂話「不小心就變第一美」

舒華遭水柱狂噴「30秒看不到人群」　開直播怒勸導：是誰朝臉射！

25天收2張違停罰單！照片「盆花落葉」都一樣　檢舉魔人搞詭慘了

股市新手拿10萬買ETF！內行推1檔新股「發行價10元」：類似0050

月賺8萬「存款卻GG」　輪班妹求超痛存錢法！網嘆2點：分手或買房

政治熱門新聞

周玉蔻爆「陳時中選台北市長」　民進黨回應了

恩恩爸揭吹哨者簡訊「早知延誤就醫」　衛生局再發5聲明澄清

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

快訊／塵埃落定！她曝陳時中確定代表民進黨參選台北市長

高嘉瑜曬電費單「睡覺沒開電風扇」　用電度數曝光網驚：有味道

陳時中最新民調還是吊車尾　黃珊珊落後蔣萬安15個百分點

快訊／柯文哲要黃珊珊以無黨籍選台北市長　「何必讓宋楚瑜傷心」

耗盡防疫紅利仍想選北市長　陳時中「華麗轉身」的挑戰

民進黨選對會28日晚間登場　討論雙北、嘉義市、彰化提名

國軍上半年25人晉任中、少將名單一次看　蔡英文親臨訓勉

洪申翰訪美返台確診　蕭美琴送洋芋片可頌

民進黨嘉義市長人選　李俊俋將出戰

美P-8A與陸對峙20分鐘　退將憂21年前意外恐重演

陳時中要選台北市長了？　20年好友揭：他太太點頭

更多熱門

相關新聞

工業用電大戶電價漲15％　侯友宜憂「將轉嫁給民眾」：政府應苦民所苦

工業用電大戶電價漲15％　侯友宜憂「將轉嫁給民眾」：政府應苦民所苦

經濟部27日拍板，在國際能源價格高漲下，高壓及特高壓的產業用電大戶則調漲電價15％。對此，新北市長侯友宜今（28日）表示，這幾年物價通貨膨脹帶來民生經濟的衝擊，，政府應「苦民所苦」，這次調漲工業大戶電價，但後續還是會轉嫁到第一線消費者身上，民眾還是會因物價高漲壓力更大，政府應做好配套措施。

用電大戶調漲15%　陸行之提「三觀察重點」：半導體漲價可能持續

用電大戶調漲15%　陸行之提「三觀察重點」：半導體漲價可能持續

用電大戶電價漲15%、2大金控股今除息　財經HOT 5一次看

用電大戶電價漲15%、2大金控股今除息　財經HOT 5一次看

電價漲恐衝擊產業復甦　工商協進會吳東亮：政府應提配套措施

電價漲恐衝擊產業復甦　工商協進會吳東亮：政府應提配套措施

調漲電價衝擊物價？　經部估計CPI約增加0.043個百分點

調漲電價衝擊物價？　經部估計CPI約增加0.043個百分點

關鍵字：

王美花電價

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

雲林14萬元透天厝秒售出　房仲曝便宜真相

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

房仲開門痛毆男租客　女友沒穿衣服崩潰

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面