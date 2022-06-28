昔喊找到便宜天然氣今卻漲電費　王美花被抓「自打臉打不完」

▲電價調漲。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

經濟部日前召開電價審議委員會決議電價平均漲幅8.4%，住宅用電每月千度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6項產業及高中以下學校電費則不調整。對此，台北市議員王鴻薇27日透過臉書發文質疑，經濟部長王美花今年3月才說天然氣和燃煤都已找到替代貨源，價格比俄羅斯便宜，為何還要漲電價？她批評，民進黨能源政策胡搞瞎搞，永遠都是老百姓在買單。

王鴻薇指出，經濟部拍板電價漲幅，必然會進一步推升已經居高不下的物價。而回顧過去短短半年內，王美花對於電力、電價的說法，一變再變、不斷自我打臉。

王鴻薇表示，今年1月對鴻海集團創辦人郭台銘說台灣會缺電，王美花掛保證說不會，還要跟郭台銘對賭雞排，結果3月迎來全台大停電，最近受訪更透露自己睡覺、辦公室都不敢開冷氣。她質疑，到底缺不缺電？如果不缺電，王美花為何對外苦口婆心說睡覺不開冷氣？

王鴻薇表示，今年3月大家擔心俄烏戰爭帶動電價上漲，立委高金素梅質詢天然氣電價高漲將提高發電成本，王美花出來掛保證，天然氣和燃媒都已經找到替代貨源，價格甚至「比俄羅斯還要便宜」，但既然買到的天然氣比俄羅斯還便宜，為何要調漲電價？

王鴻薇表示，王美花又說受俄烏戰爭影響，燃料成本上升3、4倍，但「妳不是說找到比俄羅斯便宜的貨源嗎？怎麼又上漲3、4倍了？是3月的你說謊，還是現在的你在說謊？」

王鴻薇表示，停電、缺電都是現在進行式，沒有穩定的電力，卻還要面臨電價上漲，甚至帶動整體物價再度往上衝。民進黨能源政策胡搞瞎搞，高官面對缺電、電價問題胡說八道，政務官不必負責，永遠都是老百姓在買單。

根據經濟部電價審議委員會決議，高壓及特高壓用電大戶調漲15％，但農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲；住宅用電1001度以上調漲9％；其餘民生用電則不調漲。次長林全能強調，此次調漲幅度低於前朝，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，為影響最小的電價方案。