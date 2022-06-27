新人嗆「你只是比我早生幾年」！下秒悲劇發生「求救學長」：怎麼辦

▲社會新鮮人入職場後不聽前輩勸告，結果悲劇發生他才趕快求救叫對方學長。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

不少社會新鮮人剛進入社會，都會有自己的想法與抱負，但就有名23歲剛退伍的男生，到工地學燒乙炔，但卻不顧其他前輩建議，最後悲劇發生，只好求救喊「學長，怎麼辦…！！」

一位網友在臉書社團「爆廢2公社」發文，表示自己上班時遇到一名剛進公司的社會新鮮人，他們從事戶外工作，加上天氣炎熱又要火燒乙炔，不少同事都會將上衣脫下比較涼爽，這名新人也脫下上衣，但就直接放在身邊，於是他好心告訴他「你打赤膊是沒差，但上衣放遠一點，不要放在旁邊」，沒想到對方就用很衝的口氣對他說，「你管我衣服放哪裡，你只是比我早生幾年，所以才比我資深而已」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲工地新人剛畢業入職，沒想到不聽勸整件衣服都燒掉。（示意圖／CTWANT提供）

這讓他超驚訝竟然被新人這樣說，其他同事也都勸新人不要把衣服放太近會燒起來，結果也都被他回嗆，只好等著看好戲，結果乙炔燒一下子，他放在旁邊的衣服因為碰到乙炔所噴出來的火花，整件燒了起來，等他發現已經為時已晚，燒到只剩下短袖的袖子。

最後那個新人哭喪著臉，跑來求救「學長，怎麼辦！！」他表示「我怎麼知道怎麼辦...」。不少網友看完紛紛留言，「我也只是早你出生幾年，回去問你媽吧」、「真的很討厭這種自以為是的人」、「現在學徒都很嗆」、「資深的也不要倚老賣老不然誰要聽你」。

▲網友分享自己公司新人的故事。（圖／翻攝自爆廢2公社）

延伸閱讀

▸ 邱澤北影同台愛妻許瑋甯頒獎 林依晨宣布最佳導演

▸ 別再說辣椒會傷胃 美國大學研究：可降低80%幽門桿菌感染

▸ 鍾欣凌靠臉吃飯 展現驚人「肚量」