台南確診+2503名 請65歲以上長者接種追加劑抽汽機車等大獎

▲台南市長黃偉哲指出，台南市27日新增2503名COVID-19本土個案，請65歲以上長者接種疫苗追加劑，可抽汽機車等大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南市27日新增2503名COVID-19本土個案，統計自今2022年1月1日至6月26日，台南市累計確診個案人數共241757名，全年齡累計確診百分比為13.05％，請65歲以上長者接種疫苗追加劑，可抽汽機車等大獎。

黃偉哲市長說，27日全國是28489例，大家記得的話，26日全國是39586，全國的數字整整減少了1萬人，所以這到底是假日效應，還是確實馬上已經大幅度地下降確診人數，還值得再日後幾天來觀察。不過，大趨勢是疫情逐步減緩，高峰期已經過，高原期也已經下來，這是事實，不過還是必須要特別小心地面臨因應這個影響。

黃偉哲說，台南市27日是2503，比起26日3786，減少了1200多，市府也是密切觀察，要看28、29日，甚至30日的確診人數，來做一個客觀的比較，還是希望市民朋友們要特別小心這個疫情，雖然BA.2的疫情看起來已經開始下滑，但是這個Omicron的BA.4、BA.5，這個部分疫情已經在門口叩關了，所以我們要特別小心。

黃偉哲表示，我們特別希望增加年長者跟年幼者的疫苗接種，等到中央開綠燈，市府就可以開始施打的滿6個月以上到5歲中間的幼兒疫苗之外，幼童疫苗5-11歲的第二劑施打，我們也已經陸陸續續在施打，然後年長者，大家看到這一波的年長者的確診數、確診率，我們都要密切注意，尤其他的疫苗覆蓋率第三劑跟第四劑還不夠多，因此我們特別祭出一個鼓勵的方案，邀請年長者趕快來打第三劑，符合資格的，趕快來打第三劑，那符合第四劑資格的，趕快來打第四劑。

那併同原來已經打第四劑的年長者，就是說他原先已經打第四劑了的這些人，跟還沒打第四劑的，都歡迎大家來打，都可以符合抽獎的資格。那還沒打第三劑的人現在來打第三劑，也可以來，因為你打疫苗的時候都要登錄身分證字號、還有個資，所以自動放進抽獎的抽獎箱裡面，所以在電腦裡面都會自動放進去抽獎。

不過，還是希望大家都是為了自己的健康、為了家人的健康而來接種疫苗，只是原先除了中央提供到6/30以前為止的這個500塊，這個禮品之外，還有2劑的快篩之外，我們台南市從6/27開始到8/31，中間施打疫苗的年長者都可以符合資格來參加抽獎，頭獎是1部高級轎車，二獎是電動機車，接下來還有環保節能冰箱，還有1錢的黃金元寶，等著大家來抽獎。

衛生局長許以霖說明表示，為提升台南市長者保護力，只要台南市65歲以上及55歲以上具原住民身分之市民，6/27-8/31接種COVID-19疫苗第一次追加劑者，或5/16-8/31接種第二次追加劑者，即可參加抽獎，就有機會抽到汽車、電動機車、電冰箱及黃金元寶等豐富獎品，此外，7/31前長者接種任一劑次COVID-19疫苗，可領取快篩試劑2劑及500元以下禮券或禮品，希望大家踴躍施打疫苗，以避免中重症機率。

衛生局指出，台南市今日新增2503名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月26日，台南市累計確診個案人數共241757名，全年齡累計確診百分比為13.05％；已解除隔離213385名、尚在隔離中28372名。

台南市有7家醫院開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療服務」，提供出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者之門、住診醫療服務、社會福利資源評估轉介及心理健康照護；市民可上衛福部網頁專區查詢 https://reurl.cc/M05Zkm。



65歲以上長者及55歲以上具原住民身分之市民，在7月31日前接種任一劑次COVID-19疫苗，可領取家用快篩試劑2劑及500元以下禮券、或禮品1份，領取截止期限為2022年8月5日。

衛生局27日邀集南區傳染病防治醫療網指揮官、副指揮官、疾管署南區管制中心、醫師公會、診所協會及各專責醫院專家召開即時線上協調指揮中心會議，會中作成「醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施直到7月15日，除例外情形皆禁止探視」相關決議，後續視疫情發展滾動式調整。

統計至2022年6月26日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.7％、82.5％、1.3％、68.1％、1.7％，總接種劑次453萬2935。而5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.77％、第2劑8.26％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.13％、第2劑83.71％、追加劑56.44％。