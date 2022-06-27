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台電、台南市府及台南地檢署　舉辦企業誠信研討會

▲台電、台南市府及台南地檢署27日，於大台南會展中心聯合舉辦「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」企業誠信研討會，進行分享交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電、台南市府及台南地檢署27日，於大台南會展中心聯合舉辦「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」企業誠信研討會，進行分享交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電、台南市府及台南地檢署27日，於大台南會展中心聯合舉辦「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」企業誠信研討會，以太陽光電為主軸，邀集產、官、學等各界人士，針對能源轉型業務推動、相關犯罪型態及企業誠信透明等議題，進行跨域雙向討論交流。


研討會由台南市長黃偉哲揭開序幕，台電陳銘樹副總經理、高檢署張斗輝檢察長、台南高分檢朱家崎檢察長、台南地檢署葉淑文檢察長、廉政署莊榮松署長、台灣透明組織協會葉一璋副理事長、太陽光電發電系統商業同業公會郭軒甫榮譽理事長，與太陽光電業務相關廠商等80人一同參與。


會中安排4場專題演講，分別由葉一璋副理事長演說「眾志成『誠』：企業誠信與永續經營」、台電台南區處設計經理王福裕分享「深思熟『綠』：光電台南好所在-公開透明且友善之併網環境」、台南市政府殷世熙參事講授「有感透『明』：太陽光電設置便民措施」及台南地檢署郭書鳴檢察官闡釋「『法』海無邊：打擊綠能發展衍生之不法犯罪」，使現場與會人員對能源轉型及企業誠信都能有認識。


綜合座談由葉一璋副理事長主持，台電陳銘樹副總經理、台南地檢署葉淑文檢察長、台南市府殷世熙參事及太陽光電發電系統商業同業公會郭軒甫榮譽理事長擔任與談貴賓，就企業永續經營、綠能犯罪之防堵、再生能源政策及太陽光電推動概況等議題深入討論。


台電說明，一直秉持著「誠信、關懷、服務、成長」的理念，將誠信放在首位，致力於強化資訊揭露。期待本研討會能透過與各界合作，深化私部門誠信內涵，共同善盡企業社會責任；並落實行政透明，杜絕外界不當干擾，保障重大採購案的進度與品質，維持穩定供電的目標。


台南市府表示，為加速台南綠能發展，促進中央能源轉型政策，台南市府於109 年成立「綠能科技產業推動中心」，主要任務是配合中央能源政策並整合產官學界資源，促進綠能投資與發展推動。在法規制度層面上，台南是全國第一個制定《低碳城市自治條例》城市，從都市規劃及設計審議等環節，導入低碳調適等氣候變遷因應策略，同時為確保環境生態，更於111年制定「台南市政府太陽光電設施設置監督管理辦法」，針對台南蓬勃發展的太陽光電案場進行監督查核，無論於審查程序或規範上，既周延又體現地方自治精神，且無牴觸法規命令，奠定台南市綠能產業發展基礎。


台南地檢亦呼籲，檢警調廉及目的事業主管機關對於排除不法、協力維護綠能建設具有相同之決心，南檢也已積極偵辦相關刑事案件，自110年迄今已針對多起索取綠能回饋金案件，以強制、恐嚇取財等罪嫌逮捕、聲押、起訴並獲判有罪在案，扣案金額達270萬，另有數起案件持續偵辦中。相關綠能建設廠商或民眾於施作工程如遭受藉勢藉端及恐嚇勒贖之不法行為，應勇於提出檢舉（台南地檢檢舉專線06-2959802），食髓就會知味，姑息必然養奸，惟有全力打擊不肖分子，才能維護綠能產業合法秩序，共同建立廉潔家園。


為落實「聯合國反貪腐公約」私部門反貪腐規定及「國家廉政建設行動方案」強化企業誠信，凝聚私部門反貪腐共識，並配合現今政府能源轉型政策，避免執行過程中遭受不當外力干擾，持續深化廉政網絡關係，台電、台南市府及台南地檢署將致力深化往來廠商之誠信內涵，期待一同永續經營，並肩前行。

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