誇張！北市警100分鐘抓4件酒駕　確診大叔「慶祝出關」開喝慘了

記者張君豪／台北報導

台北市保安大隊25日上午在萬華區環河南路三段一帶執行酒駕攔檢勤務，不料在短短100分鐘內，該攔檢點連續查獲4件酒後駕車案件，北市保大藉此特殊案例呼籲民眾酒後切勿開車、騎車上路，以免害人害己，吃上官司。

▲確診許男剛痊癒解除隔離就酒駕上路，遭警方攔查相當懊悔。（圖／記者張君豪翻攝）

保大警方表示，25日上午9時許至10時45分左右，在上址設立酒駕覽檢點，查獲酒駕案件4件，其中酒測值達0.25mg/L以上涉刑事公共危險罪3件、酒測值0.15-0.25mg/L開單扣車1件，短短1小時就查獲4件酒駕案件，也讓警方為之咋舌。

警方表示，上午9時許攔查到一許姓男子騎乘重機車行經路檢點，因臉色潮紅、酒氣明顯，經員警攔停坦承有酒駕，許男相當懊悔，自言自語說「不對、是我們自己不對，不能怪別人」，並表示本次飲酒是為了慶祝解隔離。經實施酒測，許男酒測值達0.54MG/L，當場遭逮捕，員警頻勸許男確診初癒飲酒傷身、酒駕上路更是危害自己及他人安全。

北市保大提醒民眾：酒駕修法加重罰則於今年3月31日上路迄今：駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，除了相關罰鍰外，須依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，違規人牌照將吊扣2年，吊扣期間車輛無法上路罰則相當重。警方呼籲民眾酒後勿心存僥倖上路，保障自己與他人安全。

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