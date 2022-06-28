高市三線一星警官酒駕自撞安全島　繳12萬換緩起訴後申請退休

▲橋頭地檢署給予張樹義緩起訴處分。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警局三線一星督察張樹義，5月底酒駕自撞安全島，酒測值達1.0毫克，被記一大過降調為專員，全案移送橋頭地檢署後，檢察官啟動「速偵」程序，命他繳公庫12萬元、提供生命關懷服務6小時，給予緩起訴處分，期間1年。張樹義近日也傳出申請退休，對此，市警局表示，尊重張的個人生涯規劃。

張樹義是今年5月30日晚間與朋友聚餐喝酒，深夜11時許開車回家行經仁武區澄觀路自撞安全島，接獲民眾報案，仁武分局員警到場後，發現駕車的竟是督察，張經酒測後酒測值達1.0毫克，張樹義被依公共危險罪送辦，同時被市警局記一大過、降調為專員，年度考績丙等。

全案移送橋頭地檢署複訊時，檢察官認為張樹義初犯、無前科、無被害人、酒精吐氣濃度每公升達0.25毫克以上，符合法務部頒訂的「速偵」分案規則，且認司法警察調查已完備，因此當庭告知會將張男緩起訴，隨後依速偵案件實施要點偵查終結，並於6月7日公告緩起訴。

橋頭地檢署表示，同日符合酒駕公共危險罪「速偵」案件有6件，張樹義僅是其中一件。他的緩起訴期間為1年，條件是支付公庫12萬元，並須至指定處所，義務提供生命關懷服務6小時。

據了解，張樹義在事發後一直向市警局請假，緩起訴後也已申請退休，市警局表示程序正辦理中，尊重他的生涯規畫。