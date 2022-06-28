宜蘭老農收簡訊加投資APP！2個月「買進」2165萬　股票全成廢紙

▲吳姓老農被假投資真詐騙騙走2165萬元，刑事局與台南市警五分局在台南、嘉義等地分別逮獲6名車手，全案依詐欺、洗錢防制法與組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



假投資真詐騙隨處可見，民眾還是一再受騙，宜蘭縣1名66歲吳姓老農，接獲手機簡訊慫恿加入股票投資APP，吳農匯款投資未上市櫃股票，2個月內先後匯款投資2165萬元，因拿不到股票才知受騙報警，刑事局與台南市警五分局在台南、嘉義等地逮獲6名車手，全案依詐欺、洗錢防制法與組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

警方指出，吳姓老農2021年9月接獲手機簡訊廣告，慫恿加入股票投資APP，到10月老農加入半年期會員，直到2021年底共匯出14筆款項買股票，每筆約200萬元左右，共匯出2165萬元投資，因吳姓老農買的都是未上市、上櫃公司的股票，後來想賣掉股票拿回現金，卻遭對方以有欠款為由拒絕，吳姓老農在拿不到股票下，才驚覺遭詐騙而向警方報案。

刑事局偵查第四大隊第二隊獲報後，會同台南市警五分局共同偵辦蒐證，本案經多月偵蒐及分析相關涉案帳戶，發現被害人匯出之多筆款項經過多層洗錢轉匯，最後由車手呂、李、陳等人負責提領鉅款，五分局與刑事局見時機成熟，於6月20日及6月21日分別於嘉義縣水上鄉、台南市歸仁區等地將呂嫌及陳嫌拘提到案，並通知李嫌等其他涉案人到案說明。

本案6名車手為31歲呂男、32歲李女、27歲周男、29歲張女這兩對夫妻檔，以及25歲陳男及36歲黃男等6人坦承從事詐欺車手提款。全案除依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌將呂嫌等人移請台南地檢署偵辦外，並將續行追查其他車手及收水人員。