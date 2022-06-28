　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫示警「猴痘首發疹子部位」！QA秒懂3大傳播途徑、症狀

▲▼猴痘。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

▲猴痘肆虐多國爆發疫情。（示意圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

記者李佳蓉／整理報導

猴痘疫情在國際間爆發，截至26日全球已有54國出現病例，將近4000人確診，而台灣也在23日迎來首例境外移入猴痘確診個案。這傳染病究竟如何傳播？一旦染上猴痘症狀有哪些？致死率有多高？以及是否有疫苗可以預防？《東森新媒體ETtoday》統整常見疑問，消除你的疑惑。

Q1：猴痘是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A1：猴痘是一種人畜共通傳染病，與天花病毒同屬，主要在靈長類和齧齒動物類間傳播；於1958年首次被發現，用於研究目的的猴群中爆發兩波疫情，而剛果民主共和國（DRC）在1970年通報首例人類感染。

Q2：猴痘的傳播途徑是什麼？

A2：台南新樓醫院感管室主任蔡國聖醫師指出，「猴痘」傳染途徑有兩個，分別為：

（一）人畜共通傳染：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

（二）人傳人：接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被汙染物品而感染。飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。近期歐洲疫情為首次猴痘持續傳播案例（與西非或中非無已知流行病學連結），評估病毒通過密切接觸人傳人之風險為高，但無密切接觸個體間傳播風險很低。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

▲猴痘症狀與主要傳播方式。（圖／指揮中心提供）

Q3：猴痘的症狀有哪些？

A3：防疫醫師陳婉青說明，猴痘是人畜共通病毒感染潛伏期約為5～21天，通常為6～13天，症狀包發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠、皮疹，發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見皮膚病灶，出現後會依班疹、丘疹、水泡、膿包階段變化，最終結痂脫落，症狀可能持續14至21天。

板橋亞東醫院口腔顎面外科醫師林涵威則發文示警，猴痘「首發疹子的部位」就是口腔，接著是臉部、手腳，最後遍佈全身。一旦發現口腔內部或周遭有不正常疹子或病灶，合併淋巴結腫大，就要小心是否被感染了。

Q4：碰到疑似案例如何通報？

A4：疾管署日前指出，如果醫師在臨床上發現疑似個案，請於傳染病通報系統之（NIDRS）之「第二類法定傳染病」項下，選擇「猴痘」項目通報與採檢送驗。採取病患發病期內皮膚水泡、血液、咽喉擦拭檢體或結痂檢體，以A類（P620）感染性物質包裝，在2～8°C下送至疾管署昆陽實驗室檢驗。

Q5：猴痘如何治療？

A5：大多數猴痘病患的病程為自限性（self-limiting），因此以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。目前國外有數種抗病毒藥物如Tecovirimat、Cidofovir 與Brincidofovir以及針對天花病毒的靜脈注射免疫球蛋白（Vaccinia Immune Globulin Intravenous, VIGIV）可在試驗情境下用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。我國目前尚未儲備上列藥物。

Q6：哪些人會被列為接觸者？匡列後有何規定？

A6：自個案發病後至病患所有皮疹均結痂時，曾直接接觸感染者呼吸道分泌物、皮膚或黏膜，或在無適當防護下提供照護、相 處、接觸病患呼吸道分泌物或體液者。符合前述接觸定義之個案接觸對象皆應列為接觸者，並依接觸風險等級（高中低）採行適當處置。

高風險包含同住家人、性伴侶等6類，而屬於高風險與中風險對象，應自我健康監測至最後一次與病例接觸後21天，監測期間可以正常工作生活，但是避免性行為與捐血。

Q7：致死率高嗎？

A7：疾管署表示，猴痘對大多數人的的症狀通常輕微，症狀持續14至21天會痊癒。西非分支猴痘病毒株，也就是英國病例的病毒株，其致死率為1%；但中非（剛果盆地）分支病毒株致死率則高達10%。

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲中非（剛果盆地）分支病毒株致死率高達10%。（圖／達志影像／美聯社）

Q8：現今有預防猴痘的疫苗嗎？

A8：美國食品藥物管理局於2019年核准由含有減弱天花病毒株製成之新疫苗（JYNNEOS），可用預防天花和猴痘感染，適用於18歲以上感染猴痘之高風險族群。

美國FDA亦核准ACAM2000為含有活病毒的天花疫苗，目前被用於感染天花高風險者，但台灣目前尚無此兩種疫苗。

不過，疾管署防疫醫師陳婉青指出，目前國際間仍不建議大規模接種猴痘疫苗，建議高暴露風險職業或高感染風險之密切接觸者可接種疫苗；另外，大多數病患的不需特殊治療，必要時可提供輸液治療與維持營養等支持性療法，以減輕症狀和併發症，而目前有數種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。

Q9：台灣45歲以上民眾幾乎打過牛痘「天花疫苗」，對猴痘有保護力嗎？

A9：疾管署副署長莊人祥表示，根據研究，接種後有85%交叉保護力，「但像我打那麼久了，是否還有到85%保護力，可能還是一個問號，但應該多多少少有些保護力就是了。」

陳婉青也提到，當年牛痘天花疫苗交叉保護力將近85%，不過台灣從1979年後就停止接種，所以其實社會裡還是有一部分人是不曾接種過的。

Ｑ10：台灣是否準備購買猴痘抗病毒藥物？

A10：莊人祥表示，由於猴痘疫苗與猴痘抗病毒藥物並非民眾要大規模接種或感染後須服用，因為有境外移入首例確診個案，因此針對此部分疾管署也有跟藥商進行採購詢問。

Q11：第三代天花疫苗購買進度？與第一代牛痘疫苗保護力差異？

A11：莊人祥解釋，第一代牛痘天花疫苗可能副作用比較大一點，「第一代天花疫苗用來戰備使用，就是說未來如果有所謂天花生物恐怖事件，可能需要大量接種，才會把戰備的第一代疫苗拿出來。」若是第三代有做減毒部分，疫苗副作用會略微降低，這部分會針對例如第一線需要照護的醫護人員、實驗室操作人員，以及接觸者做接觸後暴露的預防使用。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

▲猴痘的預防與照護。（圖／指揮中心提供）

Q12：如何預防猴痘？

A12：蔡國聖醫師衛教民眾：1、認識猴痘之傳染方式。2、降低人畜共通傳播風險。前往猴痘病毒流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類 動物以及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。3、降低人際間傳播風險：避免與猴痘感染者接觸。

疾管署也呼籲，出國民眾返國入境時如出現相關症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
醫示警「猴痘首發疹子部位」！QA秒懂3大傳播途徑、症狀
周杰倫合體具俊曄、大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在
賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕
飲料店長公審「砸杯暖心爸」：嚇到女店員了　風向變！遭一星洗版
恩恩爸曝衛生局群組簡訊　驚見副局長說：擔心病人延誤就醫再發生
恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝
台灣西南部清晨連2震！最大規模5.0　鄭明典：這位置不常見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

央行揭秘6665億NFT內幕　用戶「左手賣右手」洗交易割韭菜

軟爛男討1萬元繳卡費「下秒梭哈買模型」　全網狂勸她快逃

殭屍展爆紅　大家都想到「他」：小時候半夜上廁所要憋氣

4星座男「交往後只剩一張嘴」！第1名懶病發作　超愛使喚女友

飲料店長公審「砸杯暖心爸」：嚇到女店員了　風向變！遭一星洗版

清晨連2震！最大規模5.0、震度3級　鄭明典：這位置不常見

醫示警「猴痘首發疹子部位」！QA秒懂3大傳播途徑、症狀

看到這數字超振奮　沈政男估7／18跌破萬

「最新疫苗接種政策」一次看！確診後3個月可打、增第4劑開放對象

她家浴室天花板藏20年前垃圾　老司機一看驚嘆：時代的眼淚

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

「新好男孩」夢幻聯動「西城男孩」　合體飆唱經典！網陶醉：根本回憶殺

賈靜雯曝「吳慷仁下面沒穿？」　林柏宏常裸身...曾莞婷在廚房激情

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

央行揭秘6665億NFT內幕　用戶「左手賣右手」洗交易割韭菜

軟爛男討1萬元繳卡費「下秒梭哈買模型」　全網狂勸她快逃

殭屍展爆紅　大家都想到「他」：小時候半夜上廁所要憋氣

4星座男「交往後只剩一張嘴」！第1名懶病發作　超愛使喚女友

飲料店長公審「砸杯暖心爸」：嚇到女店員了　風向變！遭一星洗版

清晨連2震！最大規模5.0、震度3級　鄭明典：這位置不常見

醫示警「猴痘首發疹子部位」！QA秒懂3大傳播途徑、症狀

看到這數字超振奮　沈政男估7／18跌破萬

「最新疫苗接種政策」一次看！確診後3個月可打、增第4劑開放對象

她家浴室天花板藏20年前垃圾　老司機一看驚嘆：時代的眼淚

央行揭秘6665億NFT內幕　用戶「左手賣右手」洗交易割韭菜

克里姆林宮：普丁接受印尼G20邀請函　計劃出席

曾俊欣預計凌晨溫網首輪戰地主　爭取生涯大滿貫會內賽首勝

百萬網紅薄紗睡衣調情「尪回家卻傻眼」！她轉頭一看…真相超尷尬

長榮國際股東會倒數2天　專家暗示藏玄機：哥哥派應該知道的事

水腫超顯胖！牛爾老師教「消腫5秘訣」　4步驟瘦臉按摩法超有效

軟爛男討1萬元繳卡費「下秒梭哈買模型」　全網狂勸她快逃

用電大戶電價漲15%、2大金控股今除息　財經HOT 5一次看

殭屍展爆紅　大家都想到「他」：小時候半夜上廁所要憋氣

詐騙新手法起底！　「資產公司、代書、見證人」一條龍吸血直擊

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

生活熱門新聞

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

最快3天生成　雙颱機率增高包夾台

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

恩恩爸曝　衛生局與醫護群組簡訊

清晨連2震　最大規模5.0、震度3級

剛交往2個月　見男友手機買春紀錄！她心涼了

長髮正妹打1劑莫德納「掉光頭髮」　心痛照曝光

天花板20年前垃圾　網驚：時代的眼淚

更多熱門

相關新聞

一張圖看六都長輩第4劑疫苗覆蓋率

一張圖看六都長輩第4劑疫苗覆蓋率

Omicron病毒持續肆虐台灣，統計至6/26，累計死亡人數達6254人，高齡長者一直都是高風險族群。高雄市議會國民黨團今翻出6都第四劑疫苗覆蓋率，指出高雄市不到10%，對比台中31%的覆蓋率明顯需要加強。

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

新冠降為第4類傳染病配套研擬中！

新冠降為第4類傳染病配套研擬中！

天花疫苗抗猴痘「保護力是問號」　疾管署將採購藥物

天花疫苗抗猴痘「保護力是問號」　疾管署將採購藥物

最慘猴痘男「遭誤診」！連換4醫生才確診

最慘猴痘男「遭誤診」！連換4醫生才確診

關鍵字：

猴痘症狀傳染途徑疾管署傳染病致死率疫苗

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

房仲開門痛毆男租客　女友沒穿衣服崩潰

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

雲林14萬元透天厝秒售出　房仲曝便宜真相

最快3天生成　雙颱機率增高包夾台

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

好市多1清潔神物　發霉磁磚發亮！對比照驚人

男大生首度出庭打臉瑪莎惡少

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面