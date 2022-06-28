男突倒日月潭纜車步道亡！遺留水壼眼鏡　身分死因待釐清

▲伊達邵纜車站完工啟用，傳出有民眾在纜車站一旁的步道上，因身體不適而猝逝。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

日月潭伊達邵纜車站，27日驚傳1名年約60歲的男子猝逝！據了解，該名男子事發當時突然趴在纜車站一旁的步道上，往來遊客見狀後，立刻上前想要將他攙扶、叫醒，但才發現男子已經失去意識、無呼吸心跳。隨即通報警消人員，伊達邵急救站也派出救護車將男子送往醫院急救，但仍宣告不治。

伊達邵纜車站完工啟用，提供民眾由空中俯瞰日月潭美景的新選擇，也成為當地觀光新亮點及著名地標，深受遊客喜愛。

▲男子猝逝時，現場只遺留一個水壼及一副眼鏡，並無任何相關證明文件，警方仍在設法釐清男子身分。（圖／CTWANT提供）



南投縣警方表示，這起意外發生後，仍未接獲任何關於民眾走失等相關通報案件，男子猝逝時，現場只遺留一個水壼及一副眼鏡，並無任何相關證明文件，仍在設法釐清男子身分。警方也積極訪查伊達邵地區飯店、民宿等場所，希望能盡快找到男子的家屬，並釐清死者身分及猝死原因。





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