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確診生「今增4727例」總數34.6萬　全台3565校停課

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲教育部統計，截至今天仍有3565校停課。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（27日）公布全台染疫生破346008例，較昨天新增4727例，以國小最多2181例，全台全校或部分班級暫停實體課程共3565校。

教育部表示，今新增大專院校生確診194例、高中552例、國中484例、國小2181例和幼兒園1316例，總數達346008例，包含本土345277例、境外731例。

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教育部指出，受疫情影響暫停實體課程的統計，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，有新北市、臺北市、臺中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺東縣、花蓮縣、屏東縣、臺南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部表示，採「全校」暫停實體課程，計2922所園校（含幼兒園1106所、國小1272校、國中 340校、高級中等學校143校、大專校院61校）。採「部分班級」暫停實體課程，計643所園校（含幼兒園263所、國小 244校、國中64校、高級中等學校59校、大專校院13校）。

教育部補充說明，技專校院皆已全數放暑假，故無「全校」、「部分班級」暫停實體課程數據。

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