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學生單日+1898！確診總數逾33.9萬　全台3699所園校停課

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲受疫情影響，全台仍有超過3千所園校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

校園疫情有降溫趨勢！根據教育部今（25日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園僅新增1898例確診，遠低於昨天3728例，但學生累計確診總數接近40萬例，其中光是國小學生就超過12.6萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共3699所園校停課，比昨天減少29所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為33萬9642例，較昨天新增1898例，其中1897例為本土學生，也讓本土生確診總數來到33萬8911例，而本土生新增1897例確診，包括大專校院新增209例、高中258例、國中158例、小學生785例、幼兒園487例；境外生今天新增1確診案例，累計確診總數來到731例。

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▲▼今天校園單日僅新增1898例確診。（圖／教育部提供）

▲今天校園單日僅新增1898例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、3699所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天減少29所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有2959所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少40所，包含幼兒園1104所、國小1272校、國中 340校、高級中等學校141校、大專校院102校；另有740所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加11所，包含幼兒園302所、國小 278校、國中78校、高級中等學校 62校、大專校院20校。

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