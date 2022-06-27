　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「性行為那邊會變黑」男友留言爆她隱私！網見1句話炸綠光：不單純

私密處,下體。（示意圖／記者李佳蓉攝） 

▲男友認為性行為會讓私密處變黑。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「這樣會很過分嗎？」一名女網友發文表示，日前她注意到男友在YouTube上的留言，內容提及女性私密處，雖然對方堅持自己不是在說她，但她還是相當在意。貼文曝光後，底下一票網友直喊男友沒常識；其中更有人覺得案情不單純，有種綠綠的感覺。

這名女網友在Dcard上，以「男友在YouTube的留言」為題發文，提到日前她在一部講解女性私密處迷思的影片底下，看見男友留言。由於影片多次強調性行為次數不會使「下面」變黑，因此男友便留言「不用洗白，性行為後真的會變黑，大家有看過就知道，都成年人了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看到這段話後，實在很在意，事後詢問男友，對方則堅持自己不是在說她，但兩人交往5年了，也只有和她發生過關係、只看過她的，不是說她在說誰？

貼文曝光後，底下一票網友搖頭直呼，「智商堪憂～這種智商還不電爆他？而且智商低就算了，還出來秀下限」、「我覺得很過分，有常識的應該都知道私密處暗沉，有時候可能是因為穿褲子摩擦什麼的吧」、「覺得你可以反問他！為什麼你肛門周圍黑黑的」、「是他觀念錯誤」、「沒常識又不尊重人」。

此外，也有些網友覺得案情不單純，「他見識不夠，別理他。但是他說了『說的又不是你』，那就奇怪了」、「總覺得你在意錯方向了」、「綠光在哪裡」、「不是在說女友，所以是在說？案情不單純」、「應該要問他，所以你說的別人是誰」。

據了解，很多人會以為私密處很黑就代表性經驗豐富，但事實上，影響私密處顏色的原因很多，像是基因遺傳、體內激素多寡以及頻繁摩擦導致黑色素沉澱等，其中摩擦包含穿緊身褲、騎腳踏車等。此外，性行為的次數和時間都不太容易造成私密處變黑，自慰造成的摩擦也不太容易導致黑色素沉澱。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子　購物也能很時尚

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡　「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／新北男爬陽台修遮雨棚　失足墜樓！爆頭無生命跡象
快訊／高雄轎車自撞路樹「20顆子彈」散落一地　駕駛消失找不到
莉婭挺「5個月渾圓孕肚」！照片曝光
女歌手才入圍金曲歌后　突震撼宣布「30歲退歌壇」
好市多驚傳持刀攻擊！正義哥慘遭刺「滿臉血」
北一女安妮亞「壓力山大」！　師曝她私下這一面
50嵐店員「搖飲料10年」驚呆他　同行揭真實待遇：不輸科技業
快訊／北市銀樓搶案！他得手金飾秒自首　痛哭：想吃免錢飯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重考拚醫科！他全職準備花8年「每次都GG」　心態崩潰啃老了　

韓獨家授權《小王子》音樂劇中文版！B612星球降落台北水源劇場

確診生「今增4727例」總數34.6萬　全台3565校停課

【英語多益通】電費調漲！　五大省電妙招學英文

吃迴轉壽司！她一拿餐盤驚見下方黏「已開封芥末包」嚇壞

餐廳竹盤「放生肉也不洗」　前員工爆5內幕超衝擊：懷疑人生

桃園+2774！較昨日下降26.83%　愛心小黃接送長者打疫苗

不小心觸電怎麼辦？急診醫曝「急救4步驟」　這動作超母湯

北一女安妮亞「壓力山大」！　師曝她私下這一面：很自律

50嵐店員「搖飲料10年」驚呆他　同行揭真實待遇：不輸科技業

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

白雲遭嗆戀童癖...他尷尬了！　澎恰恰「丟稿」演出網狂讚：老江湖！

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

重考拚醫科！他全職準備花8年「每次都GG」　心態崩潰啃老了　

韓獨家授權《小王子》音樂劇中文版！B612星球降落台北水源劇場

確診生「今增4727例」總數34.6萬　全台3565校停課

【英語多益通】電費調漲！　五大省電妙招學英文

吃迴轉壽司！她一拿餐盤驚見下方黏「已開封芥末包」嚇壞

餐廳竹盤「放生肉也不洗」　前員工爆5內幕超衝擊：懷疑人生

桃園+2774！較昨日下降26.83%　愛心小黃接送長者打疫苗

不小心觸電怎麼辦？急診醫曝「急救4步驟」　這動作超母湯

北一女安妮亞「壓力山大」！　師曝她私下這一面：很自律

50嵐店員「搖飲料10年」驚呆他　同行揭真實待遇：不輸科技業

《火神》「羚羊CP」再續前緣！　劉冠廷曝陳庭妮「最大不同」

臺海兩岸健康產業業者交流　貿協95場線上洽談商機約5百萬美元

郭鬼鬼露胸道士服逛殭屍展惹議！　急刪照道歉「實在對不起」

張庭、林瑞陽「再遭查封427萬財產」！　設計公司控欠錢索賠290萬

快訊／土城男爬陽台修遮雨棚　失足4樓墜1樓…爆頭無呼吸搶救中

快訊／高雄轎車自撞路樹「20顆子彈」散落一地　駕駛消失找不到人

赤腳灌水採收山藥被電死！雇主借錢賠153萬　獲改判緩刑2年

房仲闖入房間「掀被子」痛毆男租客！女友躲旁邊崩潰：我沒穿衣服

測試會挑「珍珠」台鋼鎖定25人　餅總、曾總點名特色投打

清貓砂感染！焦糖哥哥每晚痛醒　腋下「淋巴結腫大」撐不住送急診

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

生活熱門新聞

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

金門大橋要通車　承包商賭命接下任務

誰有猴痘抗體？醫師曝「看身上疤痕或年紀」

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

超商「板橋大庭店」 33間店名網笑翻

快訊／今增91死！本土+28489

有望雙颱共舞　路徑預測圖出爐

中指男拔起「奇萊北峰標示牌」PO網！山友氣炸

猴痘殺入！專家讚：「台灣這1點」比歐美好太多

本土28489「各縣市分佈曝」！

更多熱門

相關新聞

狗只能睡陽台喔！幾天後183cm壯漢趴柴身邊笑

狗只能睡陽台喔！幾天後183cm壯漢趴柴身邊笑

標準的口嫌體正直！飼主徐小姐先前從台南搬至屏東男友家時，特地和男友提醒有養柴犬，狗狗會常出現掉毛的情形，當時男友一本正經的回應，「那牠來只能睡陽台喔」。沒想到一個禮拜過去，男友竟默默的把狗狗的床搬進房間，甚至還數次趴在地上看著狗狗睡覺，超反差的舉動讓飼主看了也超傻眼。

餐廳盤子不會洗！內場員工揭「超噁4行為」

餐廳盤子不會洗！內場員工揭「超噁4行為」

猴痘「1症狀」恐慌程度直飆！網抖：別共存

猴痘「1症狀」恐慌程度直飆！網抖：別共存

她抓姦男友和媽媽床上舒服　影片瘋傳

她抓姦男友和媽媽床上舒服　影片瘋傳

只住50萬的月中！女友開結婚3條件　他怒喊羞辱人

只住50萬的月中！女友開結婚3條件　他怒喊羞辱人

關鍵字：

私密處性經驗男友Dcard

讀者迴響

熱門新聞

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

《武則天》男星驟逝！

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！

蔡尚樺告別《全明星運動會》

超級英雄影集「上演群交趴」

快訊／孫藝真宣布懷孕！　升格當媽IG親報喜：迎來新生命

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面