「性行為那邊會變黑」男友留言爆她隱私！網見1句話炸綠光：不單純

▲男友認為性行為會讓私密處變黑。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「這樣會很過分嗎？」一名女網友發文表示，日前她注意到男友在YouTube上的留言，內容提及女性私密處，雖然對方堅持自己不是在說她，但她還是相當在意。貼文曝光後，底下一票網友直喊男友沒常識；其中更有人覺得案情不單純，有種綠綠的感覺。

這名女網友在Dcard上，以「男友在YouTube的留言」為題發文，提到日前她在一部講解女性私密處迷思的影片底下，看見男友留言。由於影片多次強調性行為次數不會使「下面」變黑，因此男友便留言「不用洗白，性行為後真的會變黑，大家有看過就知道，都成年人了」。

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原PO看到這段話後，實在很在意，事後詢問男友，對方則堅持自己不是在說她，但兩人交往5年了，也只有和她發生過關係、只看過她的，不是說她在說誰？

貼文曝光後，底下一票網友搖頭直呼，「智商堪憂～這種智商還不電爆他？而且智商低就算了，還出來秀下限」、「我覺得很過分，有常識的應該都知道私密處暗沉，有時候可能是因為穿褲子摩擦什麼的吧」、「覺得你可以反問他！為什麼你肛門周圍黑黑的」、「是他觀念錯誤」、「沒常識又不尊重人」。

此外，也有些網友覺得案情不單純，「他見識不夠，別理他。但是他說了『說的又不是你』，那就奇怪了」、「總覺得你在意錯方向了」、「綠光在哪裡」、「不是在說女友，所以是在說？案情不單純」、「應該要問他，所以你說的別人是誰」。

據了解，很多人會以為私密處很黑就代表性經驗豐富，但事實上，影響私密處顏色的原因很多，像是基因遺傳、體內激素多寡以及頻繁摩擦導致黑色素沉澱等，其中摩擦包含穿緊身褲、騎腳踏車等。此外，性行為的次數和時間都不太容易造成私密處變黑，自慰造成的摩擦也不太容易導致黑色素沉澱。

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