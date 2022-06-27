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餐廳竹盤「放生肉也不洗」　前員工爆5內幕超衝擊：懷疑人生

▲夜市的10元壽司非常便宜，是許多人的最愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名曾在餐飲業打滾過的前員工，發文揭露美食背後的恐怖內幕，像是竹製盤子容易壞掉，所以基本上不會洗，或店家直接用自來水煮東西等，種種細節讓眾人超衝擊，許多同行也點頭認證，「真的很可怕。」

一名女網友在Dcard直指，自己曾做過多間餐廳的內場，經常會有懷疑人生的想法，同時她也舉出實例，像是竹製盤子就不會洗，「個人待過的（餐廳）都不會洗，更不會放到洗碗機清洗消毒，頂多用清水沖一下，但基本上也很少這樣做，因為竹盤洗了很容易壞掉，所以就算放生肉或炸物，也只會用餐巾紙或不知道乾不乾淨的抹布擦一擦而已，不過也有的餐廳會洗。

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再來是直接用自來水煮東西，她表示，「有些餐廳會用RO水煮東西，但很多餐廳為了方便又快速，就直接用自來水，一部份原因是RO水流量很小要等一陣子，自來水則能快速裝到需要的水量。」

不僅如此，舉凡過年或重要節日的備品，都可能放好一陣子了，原po直言，「因為本來就不是每天都能叫貨，只有固定星期幾可以叫，況且大節日供應商也要休假，所以尤其像過年這種放好幾天的節日，期間販售製作的食物，像是蔬菜等原物料，大概都放了一周甚至更久。」

原po接著爆料，「曾經在某個小餐廳工作過，開發了新的菜單，需要把肉片裝盤，但餐廳本身很小，叫肉也只能一周叫1、2次，所以肉只能先叫回來冷凍，等客人點到的時候，再把那一大坨肉分出一些下來微波解凍，看起來像新鮮的一樣，然後這肉就是用竹盤裝的喔！」

餐廳,用餐,吃飯,約會,店家（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

最後一點也讓女網友震驚不已，「我曾經待過的某餐廳，用的蜂蜜居然是蜂蜜味道的糖漿，不說我完全不會發現，當下真的超級懷疑人生，害我那陣子開始疑神疑鬼，飲料店的蜂蜜是真的還是調味糖漿。」

這篇文引爆熱議，不少同行趁機透露，「我之前工作的XX，就是把自來水用熱水器加熱後來煮湯」、「之前在某間餐廳打工，有時候客人一多，碗就會不夠，也來不及放洗碗機洗，所以正職都要我們都隨便用水沖一下，就給下一位客人使用」、「你們知道生魚片下面的碎冰，在還沒變碎之前是在廚房地板滑動，再拿去冰的嗎」、「之前在餐廳打工過，杯子只洗杯口的部分，其他地方都沒洗，只用水過一下」、「我在日式漢堡店上班，店裡小蟑螂一堆，都在飲料機咖啡機附近爬來爬去，真的很可怕」。

當然，也不能一竿子打翻一船人，就有店員表示，「我之前在一間炸物店上班，看完才發現我們店到底有多乾淨，我們洗鍋子跟洗飲料桶的菜瓜布都要分開，剪食物的專用剪刀跟一般剪刀不能搞混，每天下班前都在大掃除，刷地、洗機台，連櫃檯的透明玻璃都要擦，更別說什麼盤子、瀝油網了，都要刷到超乾淨。」

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