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看電視學「1招」買樂透技巧！　他「幸運中297萬」爽買車

美國一男子靠樂透節目啟發，中了297萬元。（示意圖／pixabay）

▲美國一男子靠樂透節目啟發，中了297萬元。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

人人都想中樂透，美國這位男子靠電視節目讓他中獎。男子平常喜歡看《旅遊生活頻道》（TLC）的樂透節目，而他竟然靠節目教的小技巧，花了3個月實驗，成功贏得10萬美金（約新台幣297萬元）。

據《UPI》報導，該神奇又幸運的事件，發生在南卡羅萊納州（State of South Carolina），男子告訴南卡州教育彩券公司（SCEL）的官員，他受《旅遊生活頻道》（TLC）節目《樂透改變我的一生》（Lottery Changed My Life）啟發，進行一項為期3個月的實驗，每周花25美元（約新台幣742元）買樂透。

男子說，他在實驗開始的第1個禮拜，贏了500美元（約新台幣1.4萬元）。到第7個禮拜時，男子在哈那汗（Hanahan）便利超商買了一張強力球彩券（Powerball），而這張彩券讓他贏得大勝利，儘管男子說他不確定他有沒有中獎，因為他當時還不會玩強力球。

男子指出，起初他以為只中2個號碼，但妻子發現男子中了5個號碼，最終贏得10萬美金（約新台幣297萬元），而且再中一號就贏得頭獎。男子說，這意外之財剛好能拿來買新車，而儘管中獎他還是會完成實驗，「我將完成3個月的工作。」

據《維基百科》資料，強力球彩券於美國境內45個洲發行，每張彩券的售價為2美元（約新台幣59元）。強力球從去年8月起，從每周開獎2次增加為3次。

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