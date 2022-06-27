餐廳盤子不會洗！內場員工揭「超噁4行為」　同行再爆料：比桌子髒

▲原PO分享之前待餐廳內場目睹的驚人事件。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者施怡妏／綜合報導

有網友日前到壽司店用餐，盤子底下黏著其他客人使用過的芥末包，懷疑餐廳沒洗盤子，不過店員解釋，盤子黏太緊，所以機器沒洗到，因此掀起討論。一名曾在餐飲業內場工作的網友就分享，讓她傻眼的事情，「你知道嗎？餐廳有些盤子不會洗」。貼文曝光，餐飲業的網友紛紛爆料，見過最扯的事情。

原PO在Dcard上發文，在某間餐廳內場工作過，常常會有「這世界原來是這樣的嗎？」的想法，她舉例第一點「竹製盤子可能都不會洗」，放餐點的竹盤子通常只會用清水沖一下，或者用餐巾紙、抹布擦一下而已，「據他們說法，因為竹盤洗了很容易壞掉，所以就算放生肉或是炸物，通通是都沒洗過的喔」。

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第二點是「直接用自來水煮東西」，很多餐廳為了方便及快速，不使用RO純水（逆滲透），而是直接用自來水。第三點「過年過節的備品都放了好一陣子」，舉凡過年、母親節等大節日，供應商也是要休假的，因此餐廳一次會叫多一點的貨，「蔬菜等原物料，都是放了大概一週，甚至更久喔」。

▲有網友表示，還是自己煮最衛生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

她透露，曾在某間小餐廳上班，因為店內空間小，肉品一周只會叫一到兩次，所以肉都會先冰冷凍，「等客人點到的時候，再把那一大坨肉分出一些下來微波解凍」。最後一點則是「你以為吃到的某些東西，其實不是真的那種材料」，蜂蜜不是真的蜂蜜，居然是蜂蜜味道的糖漿，「不說我完全不會發現！當下真的超級懷疑人生，害我那陣子開始疑神疑鬼，飲料店的蜂蜜是真的還是調味糖漿等等的問題」。

貼文一出，有同行的網友加碼爆料，「看完只覺得，媽媽說的對，自己煮才衛生」、「某海鮮餐廳，生魚片下面的碎冰在還沒變碎之前，是在廚房地板滑動，再拿去冰的」、「去內場工作一天，只能說青醬裡面有很多蛋白質」、「另外加爆一個，吃牛排的木板也不會洗，都是用擦的，做過兩三家都這樣，現在完全不敢像以前把餐具放在木板，那比桌子還髒」。