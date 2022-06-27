　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳盤子不會洗！內場員工揭「超噁4行為」　同行再爆料：比桌子髒

餐廳,用餐,吃飯,約會,店家（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲原PO分享之前待餐廳內場目睹的驚人事件。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者施怡妏／綜合報導

有網友日前到壽司店用餐，盤子底下黏著其他客人使用過的芥末包，懷疑餐廳沒洗盤子，不過店員解釋，盤子黏太緊，所以機器沒洗到，因此掀起討論。一名曾在餐飲業內場工作的網友就分享，讓她傻眼的事情，「你知道嗎？餐廳有些盤子不會洗」。貼文曝光，餐飲業的網友紛紛爆料，見過最扯的事情。

原PO在Dcard上發文，在某間餐廳內場工作過，常常會有「這世界原來是這樣的嗎？」的想法，她舉例第一點「竹製盤子可能都不會洗」，放餐點的竹盤子通常只會用清水沖一下，或者用餐巾紙、抹布擦一下而已，「據他們說法，因為竹盤洗了很容易壞掉，所以就算放生肉或是炸物，通通是都沒洗過的喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二點是「直接用自來水煮東西」，很多餐廳為了方便及快速，不使用RO純水（逆滲透），而是直接用自來水。第三點「過年過節的備品都放了好一陣子」，舉凡過年、母親節等大節日，供應商也是要休假的，因此餐廳一次會叫多一點的貨，「蔬菜等原物料，都是放了大概一週，甚至更久喔」。

▲煮飯,廚房,下廚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有網友表示，還是自己煮最衛生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

她透露，曾在某間小餐廳上班，因為店內空間小，肉品一周只會叫一到兩次，所以肉都會先冰冷凍，「等客人點到的時候，再把那一大坨肉分出一些下來微波解凍」。最後一點則是「你以為吃到的某些東西，其實不是真的那種材料」，蜂蜜不是真的蜂蜜，居然是蜂蜜味道的糖漿，「不說我完全不會發現！當下真的超級懷疑人生，害我那陣子開始疑神疑鬼，飲料店的蜂蜜是真的還是調味糖漿等等的問題」。

貼文一出，有同行的網友加碼爆料，「看完只覺得，媽媽說的對，自己煮才衛生」、「某海鮮餐廳，生魚片下面的碎冰在還沒變碎之前，是在廚房地板滑動，再拿去冰的」、「去內場工作一天，只能說青醬裡面有很多蛋白質」、「另外加爆一個，吃牛排的木板也不會洗，都是用擦的，做過兩三家都這樣，現在完全不敢像以前把餐具放在木板，那比桌子還髒」。

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／師大墜樓意外！　20歲女教育大樓墜落無生命跡象
快訊／孫藝真宣布懷孕！　玄彬要當爸了　
快訊／台北飛香港客機冒煙！　緊急降落
海尼根將在台灣生產啤酒！　買下三洋維士比屏東廠
中和2機車路口對撞！　1人頭部重創身亡
張韶涵難得PO「親妹妹正臉照」！大眼高顏值神複製
快訊／高雄校園7／1起可採實體課　國高中開放跨縣市校外教學
林佳龍稱2個月前早領先！　爆內部民調：我35％比19%領先陳
快訊／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭：害怕但勇敢面對

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

猴痘「疹子數可達數千」　傳播途徑+症狀一覽...了解這3點很重要

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

餐廳低消「（√4 x｜2-7｜）²」元　網友算完傻了：怎麼是負數

老公偷吃女教練！2對夫妻攤牌　人妻怒罵1句反被嗆：思想迂腐

雲林+847！　5-11歲BNT第2劑校園集中接種最快本周完成

宜蘭+485！5／3以來確診最低　 7／1起部分醫院調整防疫診內容

快訊／高雄校園7／1起可採實體課！國高中開放跨縣市校外教學

餐廳盤子不會洗！內場員工揭「超噁4行為」　同行再爆料：比桌子髒

基隆+372！新冠疫情趨緩下降　林右昌籲外出防疫「3原則」

傳陳時中將選台北市長　莊人祥：指揮中心沒有相關訊息

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

猴痘「疹子數可達數千」　傳播途徑+症狀一覽...了解這3點很重要

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

餐廳低消「（√4 x｜2-7｜）²」元　網友算完傻了：怎麼是負數

老公偷吃女教練！2對夫妻攤牌　人妻怒罵1句反被嗆：思想迂腐

雲林+847！　5-11歲BNT第2劑校園集中接種最快本周完成

宜蘭+485！5／3以來確診最低　 7／1起部分醫院調整防疫診內容

快訊／高雄校園7／1起可採實體課！國高中開放跨縣市校外教學

餐廳盤子不會洗！內場員工揭「超噁4行為」　同行再爆料：比桌子髒

基隆+372！新冠疫情趨緩下降　林右昌籲外出防疫「3原則」

傳陳時中將選台北市長　莊人祥：指揮中心沒有相關訊息

越籍移工失聯3年變山老鼠頭目　被起獲14塊市價逾百萬扁柏金磚

快訊／師大墜樓意外！20歲女教育大樓墜落　無生命跡象搶救中

北市文旅「7月壽星」贈啤酒、蛋糕！補助後每人免500元

高溫破30度家具店找到涼感神物　愛貓實測「睡到流口水」翻肚

快訊／玄彬、孫藝真宣布懷孕！　結婚3個月升格當爸媽

猴痘「疹子數可達數千」　傳播途徑+症狀一覽...了解這3點很重要

白襪被認定不幸？小萌汪「斷奶就進收容所」　認養會賣萌找到家

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

搓鳥尾隨她嚇壞奔逃！遭勾頸強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

餐廳低消「（√4 x｜2-7｜）²」元　網友算完傻了：怎麼是負數

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

生活熱門新聞

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

金門大橋要通車　承包商賭命接下任務

誰有猴痘抗體？醫師曝「看身上疤痕或年紀」

超商「板橋大庭店」 33間店名網笑翻

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

中指男拔起「奇萊北峰標示牌」PO網！山友氣炸

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

猴痘殺入！專家讚：「台灣這1點」比歐美好太多

快訊／今增91死！本土+28489

猴痘「1症狀」恐慌程度直飆！網抖：別共存

本土28489「各縣市分佈曝」！

指揮中心下午2點記者會　陳時中即起不固定主持

更多熱門

相關新聞

猴痘「1症狀」恐慌程度直飆！網抖：別共存

猴痘「1症狀」恐慌程度直飆！網抖：別共存

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中。就有網友不禁直呼，現在是看臉的時代，「這不能共存！」貼文也引發大票網友共鳴。

只住50萬的月中！女友開結婚3條件　他怒喊羞辱人

只住50萬的月中！女友開結婚3條件　他怒喊羞辱人

南部行政月領40K　她曝「1原因」想離職

南部行政月領40K　她曝「1原因」想離職

「鎖螺絲月薪35K」他自卑喊廢！同行1句話翻盤

「鎖螺絲月薪35K」他自卑喊廢！同行1句話翻盤

爭鮮「1品項」員工大推：離職也要託買！

爭鮮「1品項」員工大推：離職也要託買！

關鍵字：

餐廳內場餐飲業盤子衛生Dcard

讀者迴響

熱門新聞

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

《武則天》男星驟逝！

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

蔡尚樺告別《全明星運動會》

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！

超級英雄影集「上演群交趴」

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面