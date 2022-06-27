落跑騎士抓到了！機車撞市場攤位釀5傷　大夜班保全：誤催油門

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市三民市場27日發生一起車禍，一輛機車撞上攤位，造成攤位架倒塌壓傷5名民眾，肇事騎士隨後落跑離開現場。警方後經民眾提供車號聯繫到肇事車主王男，他向警方表示，因晚上擔任保全剛下班時精神不濟，誤催油門導致，員警依規定以公共危險肇事逃逸罪將該名肇事逃逸駕駛函送地檢偵辦。

▲▼機車衝撞市場釀5人傷！肇事落跑保全抓到了。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍案件發生在高雄三民市場，今早約11點半，一名男子騎機車進入市場時，整台機車突然衝撞進市場內一攤賣生活雜物的攤販，導致老闆娘、顧客、路人等5人受傷，其中1人因被攤販的鐵架砸到，現場血跡斑斑。

▲機車騎士撞倒攤架，造成5人受傷 。（圖／記者吳世龍攝）

警方獲報後立即趕赴現場協助，到達現場查看共有5人受傷，其中李女（63年次）、魏女（49年次）、林黃女（41年次）3名傷者分別送往大同及高醫診治，其餘2人傷勢無大礙。

現場民眾向員警表示，受傷民眾是遭1輛水藍色普重機車輛撞擊攤位，導致攤位倒塌砸傷行人及該攤位店家，肇事後便騎乘肇事車輛離開現場。





▲▼機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷，肇禍騎士落跑。（圖／記者吳世龍攝）

▲機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷，肇禍騎士落跑。（圖／民眾提供）

員警立即查詢民眾提供車輛車號聯繫肇事車輛車主王男（63年次），其電話中向員警坦誠為其本人騎乘，並允諾立即回到現場，員警對王男實施酒測，酒測值為0 MG/L，無酒駕情形。

王男向員警表示，是因晚上擔任保全剛下班時精神不濟，誤催油門導致，到案後不斷向員警及當事人道歉，直呼「我真的不是故意的」，員警仍依規定以公共危險肇事逃逸罪將該名肇事逃逸駕駛函送地檢偵辦。

▼警方已經找到這名騎士，帶回派出所釐清案情。（圖／記者吳世龍攝）