質疑出口遭擋貨櫃車司機抓狂　怒譙三字經痛扁同行畫面曝

記者張君豪／新北報導

24日下午13時許，汐止區大同路3段中國貨櫃場內發生一起貨櫃車司機打架衝突事件，肇因一名貨櫃車司機陳男（58歲）打算開聯結車載運貨物離場時，遭另外一名陳姓司機質疑惡意擋住出入口，莽撞的陳姓司機下車衝到被害人貨櫃車旁、強行打開被害司機車門要被害人下車「輸贏」，被害人置之不理卻仍遭陳嫌拉下車出拳打傷，26日驗傷後向警方報案。

▲陳姓貨櫃車司機不滿出口遭擋、怒嗆對方三字經並動手打人，雙方互控傷害遭送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓貨櫃車司機不滿出口遭擋、怒嗆對方三字經並動手打人，雙方互控傷害遭送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，被害司機當時駕駛貨櫃車打算離開貨櫃場、卻遭另一名貨櫃車司機主觀認定擋住出口，火爆的陳姓司機立刻下車拉開被害車主車門要對方下車怒嗆「幹X娘你現在是在幹甚麼！」

被害司機遭就莽撞陳男強拉下車打傷，被害人提告傷害、恐嚇、公然侮辱等罪警方26日據報約談動手的陳姓司機到案說明。但動手的陳姓司機表示，衝突過程他也遭對方推倒受傷，也堅持對被害司機提告傷害，警方依規定受理、警詢後分別將兩貨櫃車司機函送士林地檢署偵辦。

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